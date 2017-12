Emmanuel Macron joue la carte de l'apaisement avec Nicolas Hulot

publié le 18/12/2017 à 12:39

L'échéance de décembre est arrivée et Nicolas Hulot est toujours au gouvernement. Trois mois plus tôt, le ministre de la Transition écologique et solidaire se disait, sur Franceinter, "utile" au gouvernement, même si la question pourrait lui être reposée en décembre. Si justement la durée de sa présence au sein gouvernement a été soulevée, c'est parce que le ministre de l'Écologie est sur une corde raide. Il doit gérer ses dossiers entre ses convictions et la politique impulsée par Emmanuel Macron.



Justement, le président de la République a été interrogé par Laurent Delahousse sur le rôle de Nicolas Hulot au ministère de l'Écologie. Emmanuel Macron a choisi de soigner sa relation avec ce dernier. Il a ainsi reconnu à deux reprises que l'ancien présentateur de télévision, devenu personnalité politique, avait "son tempérament".

Un ministre qui "apprend les contraintes de l'exercice"

"C'est un engagé (...) C'était un grand reporter de la cause écologique. Ensuite, il a été un activiste, il a créé une fondation... Là, il apprend aussi les contraintes de l'exercice politique. C'est qu'on est tous les jours les mains dans la glaise, et que ça ne peut pas être parfait du jour au lendemain", ajoute le chef de l'État. Pourquoi l'a-t-il fait entrer dans le gouvernement d'Édouard Philippe ? "C'est un inquiet. C'est pourquoi je l'ai choisi, j'ai besoin de gens qui vivent dans le creux de leur ventre la nécessité de changer, de prendre les décisions, d'aller les expliquer et de faire. Je ne veux pas des gens qui soient assis et contents d'être ministre (...) Lui, il agit, il est inquiet et il n'est jamais satisfait", a indiqué Emmanuel Macron.



Quant à Nicolas Hulot, le ministre expliquait à l'antenne de Franceinter : "J'ai franchement le sentiment que cela change, d'ailleurs si j'avais pas le sentiment pourquoi voulez-vous que je reste ? C'est chiant du matin au soir d'être ministre, ça n'a d'intérêt que si vous avez le sentiment de faire avancer les choses et j'ai non seulement le sentiment mais la conviction, et je vais pas en faire la démonstration, qu'on fait avancer les choses".



À plusieurs reprises depuis son entrée au gouvernement, Nicolas Hulot a dû se positionner sur des sujets très délicats, tels que le glyphosate, la sortie des États-Unis de l'accord de Paris et Notre-Dame-des-Landes. Discret sur ce dernier dossier, il a pour mission de faire de la pédagogie aux côtés d'Élisabeth Borne, la ministre des Transports. Ils rencontreront ainsi "les élus et les parties prenantes qui le souhaiteront afin de faire la pédagogie de ce rapport et surtout d'entendre leurs réactions à la publication du rapport" remis par les médiateurs.