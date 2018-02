JO 2018 : Martin Fourcade, l'homme pressé qui est né dans l'escalier

et La rédaction numérique de RTL

À événement exceptionnel, chroniques exceptionnelles. Comme pour les Jeux Olympiques d'été de Rio, Isabelle Langé sort sa "Table à Langé" pour mieux comprendre la trajectoire des champions confirmés ou à venir. À travers les témoignages de leurs proches, voici une série de portraits lumineuse en vue des JO d'hiver de Pyenogchang (9-25 février).





Après Alexis Pinturault, Kevin Rolland, Benjamin Cavet, Chloé Trespeuch et Jason Lamy-Chappuis, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, le dernier est consacré à Martin Fourcade. À 29 ans, le biathlète est l’une des personnalités les plus attendues de ces JO. Porte-drapeau de la délégation française, il débarque avec le statut de double médaillé d’or à Sotchi, en plus de ses 11 titres de champion du monde, 69 victoires en coupe du monde... Il aura toutefois de la concurrence avec le Norvégien Johannes Boe.



Son frère aîné Simon, lui aussi biathlète, était son modèle

Marcel, son papa, raconte sa naissance dans les escaliers de la clinique de Céret, dans les Pyrénées-Orientales, décrit un enfant plein de vie qui prenait son temps en rentrant de l’école et revenait à la maison en montant à cru les chevaux sauvages de la prairie. Son grand frère Simon était son modèle. C’est lui qui l’a amené au biathlon. Il n’était en revanche pas toujours très tendre avec son petit frère Brice, à qui il ne prêtait pas forcément ses jouets et surtout contre lequel il voulait toujours gagner même pour une simple partie de Rubik’s cube.

Capable de vite synthétiser les problèmes, Martin est aujourd'hui un homme "un peu direct", pas forcément toujours diplomate, parfois un peu "tête de lard", et un papa "très attentionné" avec ses deux petites filles Manon et Inès. Son père reste impressionné par sa sérénité et regardera son fils défiler avec le drapeau bleu-blanc-rouge avec une immense fierté.t

