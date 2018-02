JO d'hiver 2018 : Jason Lamy-Chappuis, le pilote de l'air est sorti de sa retraite

et La rédaction numérique de RTL

publié le 05/02/2018 à 14:30

À événement exceptionnel, chroniques exceptionnelles. Comme pour les Jeux Olympiques d'été de Rio quelques semaines plus tard, Isabelle Langé sort sa "Table à Langé" pour mieux comprendre la trajectoire des champions confirmés ou à venir. À travers les témoignages de leurs proches, voici une série de portraits lumineuse en vue des JO d'hiver de Pyenogchang (9-25 février).





Après Alexis Pinturault, Kevin Rolland, Benjamin Cavet et Chloé Trespeuch, voici celui de Jason Lamy-Chappuis. À 31 ans, le Franco-Américain a décidé de sortir de sa retraite de sportif de haut niveau pour se lancer dans un dernier défi olympique. Son diplôme de pilote de ligne en poche, le porte-drapeau de la délégation française et champion olympique aux Jeux de Vancouver en 2010 en combiné nordique a en effet décidé de retrouver ses copains de l’équipe de France, avec lesquels ils comptent bien aller glaner une nouvelle médaille.

Annette, sa maman, nous raconte sa naissance à Missoula, dans le Montana, aux États-Unis. Un beau bébé de plus de 4 kg, au point que le médecin a conseillé à son père de le mettre rapidement sur les skis car il avait de "bons cuisseaux" ! Jason est arrivé en France à l’âge de 4 an. Bilingue, il était un très bon élève qui avait un rêve : piloter des avions. Pour sa maman, son fils n’est pas très organisé mais c’est un bon garçon, très attentionné dont elle est très fière.

Jason Lamy-Chappuis avec sa maman à l'âge de 1 an Crédits : Famille Lamy-Chappuis pour RTL | Date : 02/02/2018 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Jason Lamy-Chappuis avec sa maman à l'âge de 1 an Crédits : Famille Lamy-Chappuis pour RTL | Date : En 2000. Lamy-Chappuis à 14 ans Crédits : Famille Lamy-Chappuis pour RTL | Date : Avec ses parents en 2012 Crédits : Famille Lamy-Chappuis pour RTL | Date : Son autre passion, l'aviation Crédits : Famille Lamy-Chappuis pour RTL | Date : 1 / 1 < > +