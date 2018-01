et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/01/2018 à 22:40

"Pinpin", "Pintu"... Alexis Pinturault a bien grandi. Ces deux dernières saisons, le skieur de Courchevel s’est adjugé le globe de cristal de la Coupe du Monde en combiné. Il compte aujourd’hui plus de victoires que l’illustre Jean-Claude Killy en Coupe du Monde, vingt-et-une à son actif, la dernière, le 29 décembre à Bormio. Médaillé de bronze en géant aux JO de Sotchi en 2014, Alexis Pinturault compte bien remonter sur un podium en Corée du Sud.



Son papa, Claude, hôtelier à Courchevel, évoque l'enfance d'Alexis Pinturault, de ses origines norvégiennes par sa maman, Hege, de sa sœur Sandra et son petit frère Cédric. Ainsi, il nous apprend que "Pinpin", comme il le surnommait, était un gamin "assez casse-cou", "capable de bousculer sa sœur dans l’eau ou de tirer des fléchettes sur son petit frère" et qui a eu, très vite, un goût pour l'esprit de compétition.

Claude a souhaité une éducation très sportive pour ses enfants, "pas pour qu'un jour ils deviennent des champions d'ailleurs, mais comme mode d'éducation", explique-t-il. Dans son enfance, Alexis Pinturault a ainsi pratiqué l’escrime, le judo, le tennis ou encore le football, pendant de longues années. Mais, aujourd’hui, ce qu’il préfère quand la saison de ski se termine, c’est explorer les fonds marins.