JO 2018 : Guillaume Cizeron, le patineur qui grimpait partout enfant

publié le 07/02/2018 à 15:28

À événement exceptionnel, chroniques exceptionnelles. Comme pour les Jeux Olympiques d'été de Rio, Isabelle Langé sort sa "Table à Langé" pour mieux comprendre la trajectoire des champions confirmés ou à venir. À travers les témoignages de leurs proches, voici une série de portraits lumineuse en vue des JO d'hiver de Pyenogchang (9-25 février).





Après Alexis Pinturault, Kevin Rolland, Benjamin Cavet, Chloé Trespeuch et Jason Lamy-Chappuis et Gabriella Papadakis, voici celui de Guillaume Cizeron, son partenaire sur la glace. Ensemble, les jeunes patineurs de Clermont-Ferrand (elle a 22 ans, lui 23) ont déjà presque tout gagné - deux fois champions du monde, quatre fois champions d’Europe - et ne rêvent maintenant plus que d’une chose : devenir champions olympiques dans quelques jours à Pyeongchang.

Guillaume Cizeron est un artiste dans l’âme, calme. Pourtant, quand il était petit, sa maman Jocelyne confie qu’il était plutôt "bougeon". Traduction : il avait la "bougeotte", fallait le surveiller comme le lait sur le feu. Aujourd’hui, le jeune homme est bien plus posé. Après sa carrière, il se verrait bien styliste. Ses péchés mignons : le crumble et la moussaka. Sa maman est étonnée par sa maturité et espère qu’il vivra pleinement ces JO, où elle sera avec son mari pour l’encourager.

Guillaume sur la glace avec l'un de ses deux sœurs Crédits : Famille Cizeron pour RTL | Date : 07/02/2018 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Guillaume sur la glace avec l'un de ses deux sœurs Crédits : Famille Cizeron pour RTL | Date : Guillaume Cizeron adolescent et déjà brillant sur la glace Crédits : Famille Cizeron pour RTL | Date : Le jeune couple de danse sur glace Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis Crédits : Famille Cizeron pour RTL | Date : Guillaume et ses parents en 2017 lors des championnat d'Europe de Moscou Crédits : Famille Cizeron pour RTL | Date : 1 / 1 < > +