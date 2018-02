JO d'hiver 2018 : le patinage discipline préférée des Français

publié le 04/02/2018 à 08:30

Les Françaises et les Français sont optimistes sur les chances de podiums de la délégation française à Pyeongchang, adorent le patinage, qu'il soit artistique ou de vitesse, et estiment que le sport est un bon moyen pour améliorer les relations diplomatiques et éviter une guerre.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama les mercredi 31 janvier et jeudi 1er février auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 563 amateurs de sport.

Les 23es Jeux Olympiques d'hiver seront officiellement déclarés ouvert vendredi 9 février à l'occasion de la cérémonie d'ouverture à 12h heure française. Ils se refermeront le dimanche 25 février. Les compétitions se dérouleront globalement entre minuit et 14h heure française.



Le patinage devance nettement le ski alpin et le biathlon

Biathlon ? Ski alpin ? Non, pour 37% des sondés, la famille de disciplines préférées est celle du patinage artistique et de vitesse. Les épreuves alpines arrivent loin derrière avec 22%, le sport de Martin Fourcade (voir ci-dessous) 3e avec 19%.



Le patinage doit sa première place aux femmes : 56% d’entre elles donnent cette réponse contre 18% des hommes seulement. Les disciplines acrobatiques et de freestyle passionnent moins les Français (7%) mais particulièrement les plus jeunes (16% chez les 18-

24 ans).



Les résultats observés chez les amateurs de sport sont différents. Patinage, ski alpin et biathlon se partagent la première place en réunissant chacune 27% des Français. Le hockey-sur-glace arrive en 4e position (8%).

61% des Français voient la France faire mieux qu'à Sotchi

Avec 15 médailles à Sotchi (4 en or, 4 en argent, 7 en bronze), la délégation française a réalisé sa meilleure performance aux JO d’hiver il y a quatre ans. Fabien Saguez, le Directeur technique national de la fédération française de ski, ambitionne cette fois 20 médailles sur la base de résultats aux championnats du monde.



Sans forcément atteindre une telle barre, la France fera-t-elle mieux qu'en Russie ? Oui, répondent 61% d’entre des personnes interrogées (7% certainement, 54% probablement). Chez les amateurs de sport, l’optimisme est encore plus présent : 66% d’entre eux pronostiquent un record de médailles.

Martin Fourcade largement au dessus du lot

Sans surprise, Martin Fourcade est l'athlète le plus attendu, quatre ans après ses deux titres olympiques et sa médaille d'argent. Parmi la dizaine de représentants proposés dans le sondage, tous considérés comme de solides chances de médaille, le biathlète écrase la concurrence.



Il sera le représentant tricolore qui marquera le plus ces Jeux selon 46% des Français et 57% des amateurs de sport. Derrière lui, seul le couple de patineurs, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, parvient à réunir plus de 10% des citations, 25% chez les Français et 21% chez les amateurs de sport.

La diplomatie par le sport perçue positivement

Alors que les menaces militaires entre la Corée du Nord, ses voisins et les États-Unis inquiètent le monde, la nouvelle a surpris : les deux Corée vont défiler ensemble lors de la cérémonie d’ouverture et vont même jouer avec une équipe de hockey composée de joueuses des deux pays.



Le sport et la diplomatie ont une histoire indissociable. Quand Pierre de Coubertin lance les Jeux, c’est, entre autres, pour rapprocher les nations et éviter les guerres. L’histoire du sport est aussi constituée de pages plus sombres, quand les pays ont notamment souhaité démontrer leur puissance par la vitalité de leurs sportifs, au détriment de leur santé et de leur vie privée.



Mais globalement, les Français estiment que la diplomatie par le sport est positive. Pour 81% d’entre eux, c’est un moyen efficace pour améliorer les relations diplomatiques entre des pays en conflit. Ils sont même 61% à estimer que le sport peut éviter une guerre entre des pays en conflit.

