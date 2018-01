publié le 18/01/2018 à 14:02

18 jours de compétition, des heures de sport sur la neige, la glace et les tremplins, 15 disciplines représentées (bobsleigh, luge, skeleton, hockey sur glace, patinage artistique, patinage de vitesse, short-track, ski alpin, biathlon, ski de fond, saut à ski, combiné nordique, snowboard, ski acrobatique et curling) avec pour certaines plusieurs variantes : la planète sport s'apprête à vivre aux rythme des Jeux Olympiques d'hiver.



Le 6 juin 2010, Pyeongchang (63 voix), en Corée du Sud, a été préférée à l'Allemand Munich (25 voix) et la Française Annecy (7 voix) pour succéder à la Russe Sotchi. Les JO d'hiver se tiendront en Asie pour la troisième fois après Sapporo 1972 et Nagano 1998, et y retourneront dès la prochaine édition en 2022, à Pékin, première ville à la fois hôte des olympiades estivales et hivernales de l'histoire.



Martin Fourcade programmé entre 12h et 13h

Quatre nouvelles épreuves ayant été introduites par rapport à 2014, leur nombre s'élève à 102 (50 hommes, 44 femmes, 8 mixtes), soit autant de médailles d'or à distribuer. À Sotchi, la France en avait décroché 4 (plus 4 d'argent et 7 de bronze) se classant au 10e rang des nations.

Deux fois sacré en Russie, Martin Fourcade devrait encore briller en Corée. Les Françaises et les Français qui vont suivre les aventures du porte-drapeau de la délégation bleu-blanc-rouge n'auront pas à se lever aux aurores : ses six courses (en théorie) sont programmées entre 12h et 13h heure française. Pour suivre les épreuves de ski alpin, par exemple, il faudra en revanche mettre un réveil. Voici le programme complet.

Le programme complet en heures françaises

Il faut retrancher 8 heures par rapport à la Corée du Sud. Quand il sera 12h00 à Paris, il sera 20h00 à Pyeongchang. En gras, les épreuves attribuant des médailles.



Jeudi 8 février :

0h15 et 12h05 - Curling : doubles mixtes, 1er tour

13h30 - Saut à ski : tremplin normal H, qualifications



Vendredi 9 février :

0h35 et 5h35 - Curling : doubles mixtes, 1er tour

2h00 - Patinage artistique : programme court H et programme court doubles



2h00 - Ski acrobatique : bosses F, qualifications

3h45 - Ski acrobatique : bosses H, qualifications

12h00 : Cérémonie d'ouverture



Samedi 10 février :

1h05 et 12h05 - Curling : doubles mixtes, 1er tour

2h00 - Snowboard : slopestyle H, qualifications



8h15 - Ski de fond : skiathlon 2x7, 5 km F

8h40 et 13h10 - Hockey sur glace : 1er tour F

11h00 - Short-track : finale 1.500 m H, qualifications 500 m F, 3.000 m F, relais

11h10 - Luge : séries individuelle H

12h00 - Patinage de vitesse : 3.000 m F

12h15 - Biathlon : sprint 7,5 km F

13h35 - Saut à ski : finale tremplin normal H



Dimanche 11 février :

1h05 et 12h05 - Curling : doubles mixtes, 1er tour

2h00 - Snowboard : finale slopestyle H

2h00 - Patinage artistique : programme court danse sur glace, programme court F

3h00 - Ski alpin : descente H

5h30 - Snowboard : qualifications slopestyle F

8h00 - Patinage de vitesse : 5.000 m H

8h15 - Ski de fond : skiathlon 2x15 km H

8h40 et 13h10 - Hockey sur glace : 1er tour F

10h50 - Luge : finale individuelle H

11h30 et 13h - Ski acrobatique: finale bosses F

12h15 - Biathlon : sprint 10 km H



Lundi 12 février :

1h05 et 12h05 - Curling : doubles mixtes, demi-finales

2h00 - Patinage artistique : épreuve par équipes

2h00 - Snowboard : finale slopestyle F

2h15 et 5h45 - Ski alpin : slalom géant F

8h30 - Snowboard : qualifications half-pipe F

8h40 et 13h10 - Hockey sur glace : 1er tour F

11h10 - Biathlon : poursuite 10 km F

11h30 - Ski acrobatique : finale bosses H

11h30 - Patinage de vitesse : 1.500 m F

11h50 - Luge : séries individuelle F

13h00 - Biathlon : poursuite 12,5 km H

13h50 - Saut à ski : finale tremplin normal F



Mardi 13 février :

1h05 et 12h05 - Curling : doubles mixtes, match pour la 3e place et finale

2h00 - Snowboard : finale half-pipe F

3h30 et 7h00 - Ski alpin : combiné H

5h00 - Snowboard : qualifications half-pipe H

8h40 et 13h10 - Hockey sur glace : 1er tour F

9h30 - Ski de fond : sprint classique H

11h00 - Short-track : finale 500 m F, qualifications 1.000 m H, 5.000 m H, relais

11h30 - Luge : finale individuel F

12h00 - Patinage de vitesse : 1.500 m H

12h00 - 9h30 - Ski de fond : sprint classique F



Mercredi 14 février :

1h05, 6h05 et 12h05 - Curling : 1er tour H

2h00 - Patinage artistique : programme court couples

2h15 et 5h45 - Ski alpin : slalom F

2h30 - Snowboard : finale half-pipe H

4h10, 8h40 et 13h10 - Hockey sur glace : 1er tour H et F

7h00 - Combiné nordique : tremplin normal H

8h20 - Luge : finale doubles

9h45 - Combiné nordique : 10 km H

11h00 - Patinage de vitesse : 1.000 m F

12h05 - Biathlon : individuelle 15 km F



Jeudi 15 février :

1h05, 6h05 et 12h05 - Curling : 1er tour H et F

2h00 - Skeleton : séries H

2h30 - Patinage artistique : programme libre couples

3h00 - Ski alpin : Super-G H

3h00 - Snowboard : séries cross H

4h10, 8h40 et 13h10 - Hockey sur glace : 1er tour H et F

5h30 - Snowboard : finale cross H

7h30 - Ski de fond : 10 km libre F

12h00 - Biathlon : individuelle 20 km H

12h00 - Patinage de vitesse : 10.000 m H

12h00 - Ski acrobatique : qualifications saut F

13h30 - Luge : finale relais par équipes



Vendredi 16 février :

1h05, 6h05 et 12h05 - Curling : 1er tour H et F

1h30 - Skeleton : finale H



2h00 - Patinage artistique : programme court H

2h00 - Snowboard : séries cross F

4h10, 8h40 et 13h10 - Hockey sur glace : 1er tour H et F

4h15 - Snowboard : finale cross F

7h00 - Ski de fond : 15 km libre H

12h00 - Ski acrobatique : finale saut F

12h00 - Patinage de vitesse : 5.000 m F

12h20 - Skeleton : séries F

13h30 - Saut à ski : qualifications grand tremplin H



Samedi 17 février :

1h05, 6h05 et 12h05 - Curling : 1er tour H et F

2h00 - Ski acrobatique : qualifications slopestyle F



2h00 - Patinage artistique : programme libre H

3h00 - Ski alpin : Super-G F

4h10, 8h40 et 13h10 - Hockey sur glace : 1er tour H et F

5h00 - Ski acrobatique : finale slopestyle F

10h30 - Ski de fond : relais 4x5 km F

11h00 - Short-track : 1.500 m F et 1.000 m H

12h15 - Biathlon : mass start 12,5 km F

12h20 - Skeleton : finale F

12h00 - Ski acrobatique : qualifications saut H

13h30 - Saut à ski : finale grand tremplin H



Dimanche 18 février :

1h05, 6h05 et 12h05 - Curling : 1er tour H et F

2h00 - Ski acrobatique : qualifications slopestyle H

2h15 et 5h45 - Ski alpin : slalom géant H

4h10, 8h40 et 13h10 - Hockey sur glace : 1er tour H et matches de classement F

5h15 - Ski acrobatique : finale slopestyle H

7h15 - Ski de fond : relais 4x10 km H

12h00 - Ski acrobatique : finale saut H

12h00 - Patinage de vitesse : 500 m F

12h05 - Bobsleigh : séries bob à deux

12h15 - Biathlon : mass start 15 km H



Lundi 19 février :

1h05, 6h05 et 12h05 - Curling : 1er tour H et F

1h30 - Snowboard : qualifications Big Air F

2h00 - Patinage artistique : danse sur glace, programme court

2h00 - Ski acrobatique : qualifications half-pipe F

5h10 et 13h10 - Hockey sur glace : demi-finales F

12h00 - Patinage de vitesse : 500 m H

12h15 - Bobsleigh : finale bob à deux H

13h30 - Saut à ski : épreuve par équipes H



Mardi 20 février :

1h05, 6h05 et 12h05 - Curling : 1er tour H et F

2h00 - Patinage artistique : danse sur glace, programme libre

2h30 - Ski acrobatique : finale half-pipe F

4h10, 8h40 et 13h10 - Hockey sur glace : matches de qualification H et matches de classement F

5h00 - Ski acrobatique : qualifications half-pipe H

11h00 - Combiné nordique : individuel grand tremplin

11h00 - Short-track : qualifications 1.000 m F, 500 m H, finale 3.000 m relais F

12h15 - Biathlon : relais 2x6 km F et 2x7,5 km H

12h50 - Bobsleigh : séries F

13h45 - Combiné nordique : 10 km H



Mercredi 21 février :

1h05, 6h05 et 12h05 - Curling : 1er tour H et F

1h30 - Snowboard : qualifications Big Air H

2h00 - Patinage artistique : programme court F

3h00 - Ski alpin : descente F

3h30 - Ski acrobatique : qualifications ski-cross H

5h15 - Ski acrobatique : finale ski-cross H

8h40 et 13h10 - Hockey sur glace : quarts de finale H, match pour la 3e place F

9h00 et 11h - Ski de fond : sprint par équipes H et F

12h00 - Patinage de vitesse : poursuite par équipes H et F

12h40 - Bobsleigh : finale F



Jeudi 22 février :

2h00 - Snowboard : qualifications slalom géant parallèle H et F

2h15 et 5h45 - Ski alpin : slalom H

3h30 - Ski acrobatique : finale half-pipe H

5h10 - Hockey sur glace : finale F

11h00 - Short-track : 500 m H, 1.000 m F, relais 5.000 m H

11h20 - Combiné nordique : épreuve par équipes H

12h05 - Curling : demi-finales H

12h15 - Biathlon : relais 4x6 km F



Vendredi 23 février :

1h30 - Snowboard : finale Big Air F

2h00 - Patinage artistique : programme libre F

3h00 et 6h30 - Ski alpin : combiné F

3h30 - Ski acrobatique : qualifications ski-cross F

5h15 - Ski acrobatique : finale ski-cross F

7h35 - Curling : match pour la 3e place H

8h40 - Hockey sur glace : demi-finale H

11h00 - Patinage de vitesse : 1.000 m H

12h05 - Curling : demi-finales F

12h15 - Biathlon : relais 4x7,5 km H

13h10 - Hockey sur glace : demi-finale H



Samedi 24 février :

1h30 - Bobsleigh : séries bob à 4

2h00 - Snowboard : finale big air H

3h00 - Ski alpin : épreuve par équipes

4h00 - Snowboard : finales slalom géant parallèle H et F

6h00 - Ski de fond : mass start 50 km H

7h35 - Curling : finale H

12h00 - Patinage de vitesse : mass start H et F

12h05 - Curling : match pour la 3e place F

13h10 - Hockey sur glace : match pour la 3e place H



Dimanche 25 février :

1h05 - Curling : finale F

1h30 - Bobsleigh : finale bob à quatre H

1h30 - Patinage artistique : gala

5h10 - Hockey sur glace : finale H

7h15 - Ski de fond : mass start 30 km F

12h00 - Cérémonie de clôture