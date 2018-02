JO 2018 : Papadakis-Cizeron, une association "tout de suite magique"

et La rédaction numérique de RTL

À événement exceptionnel, chroniques exceptionnelles. Comme pour les Jeux Olympiques d'été de Rio, Isabelle Langé sort sa "Table à Langé" pour mieux comprendre la trajectoire des champions confirmés ou à venir. À travers les témoignages de leurs proches, voici une série de portraits lumineuse en vue des JO d'hiver de Pyenogchang (9-25 février).





Après Alexis Pinturault, Kevin Rolland, Benjamin Cavet, Chloé Trespeuch et Jason Lamy-Chappuis, voici celui de Gabriella Papadakis. À 22 ans, la patineuse est déjà double championne du monde et quadruple championne d’Europe de danse sur glace. Avec son partenaire Guillaume Cizeron, ils sont invaincus cette saison et seront les grands favoris en Corée du Sud pour leurs premiers Jeux.

Adolescence "mouvementée"

Gabriella, dont le papa est Grec (langue qu'elle ne parle pas), est née à Clermont-Ferrand en 1995. C’est là qu’elle a grandi, presque sur la glace car sa maman Catherine est entraîneur de patinage artistique. C’est d’ailleurs elle qui a fait faire ses premiers pas au duo quand ils avaient à peine 10 ans, elle qui les a entraînés pendant de longues années avant qu’ils ne partent à Lyon puis au Canada.

Catherine raconte que sa fille avait un sacré caractère et a connu une adolescence mouvementée. Passionnée de littérature, Gabriella Papadakis n’est, selon sa mère, pas une grande sportive dans l’âme. Pourtant, Catherine espère bien qu’elle montera sur la plus haute marche du podium à Pyeongchang.

