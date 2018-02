publié le 06/02/2018 à 17:41

Une médaille d'argent en 2010, deux d'or en plus d'une nouvelle 2e place il y a quatre ans à Sotchi. Huit ans après ses premiers Jeux Olympiques, Martin Fourcade, 29 ans, s'avance vers Pyeongchang avec un appétit intact, prêt à rafler le maximum de breloques, à porter la délégation française dont il est le porte-drapeau.



Six : voici le nombre d'épreuves sur lesquelles le Pyrénéen est engagé, et peut donc viser l'or. Certes, le "grand chelem" n'a jamais été réalisé dans l'ère moderne, y compris par le Norvégien Ole Einar Bjørndalen, qui a réussi un quadruplé en 2002 (individuelle, sprint, poursuite, relais).

Il y a quatre ans, le cadet des frères Fourcade (Simon a 33 ans) avait régné sur l'individuelle et la poursuite, terminant 6e du sprint, 8e du relais masculin et 6e du relais mixte, en plus de sa 2e place sur la mass-start. En Corée du Sud, il ouvrira le bal deux jours après la cérémonie d'ouverture, le dimanche 11 février à 12h15 heure française, avec le sprint.

Match passionnant avec le Norvégien Boe

Sur cette épreuve, la plus courte du biathlon (10 km), Martin Fourcade possède deux titres mondiaux (2012, 2016). Cette saison, son rival norvégien Johannes Thingnes Boe (23 ans) lui a fait de l'ombre en Coupe du monde en empochant trois manches contre une seule pour le Français.



Ce sprint déterminera l'ordre des départs pour la course suivante, la poursuite (12,5 km), dès le lendemain, le lundi 12 février (13h heure française). L'avance ou le retard accumulé sera pris en compte. Les messieurs reviendront le jeudi 15 (12h) avec l'individuelle (20 km). Rendez-vous le dimanche 18 (12h15) pour la mass-start (départ groupé), le mardi 20 (12h15) pour le relais mixte et le vendredi 23 (12h15) pour le relais masculin.

Nombreuses autres chances de médailles

Cinquième nation la plus titrée de l'histoire de ce sport mêlant ski de fond et tir à la carabine (21 médailles dont 6 en or), la France possèdent d'autres cartouches pour briller à Pyeongchang. Simon Desthieux (7e du classement général de la Coupe du monde), Quentin Fillon Maillet (15e), Antonin Guigonnat (21e), Simon Fourcade (33e) et Émilien Jacquelin (37e) seront également alignés chez les hommes.



Le réservoir féminin est aussi prometteur avec Justine Braisaz (8e du classement général de la Coupe du monde), Anaïs Bescond (9e), Anaïs Chevalier (24e), Celia Aymonier (25e) et Marie Dorin-Habert (26e, médaille de bronze sur le sprint et d'argent sur le relais en 2010).

Le programme du biathlon en heures françaises

Il faut retrancher 8 heures par rapport à la Corée du Sud. Quand il sera 12h15 à Paris, il sera 20h15 à Pyeongchang.



Samedi 10 février :

12h15 : sprint 7,5 km Femmes



Dimanche 11 février :



12h15 : sprint 10 km Hommes



Lundi 12 février :

11h10 : poursuite 10 km F

13h00 : poursuite 12,5 km H



Mercredi 14 février :

12h05 : individuelle 15 km F



Jeudi 15 février :

12h00 : individuelle 20 km H



Samedi 17 février :

12h15 : mass start 12,5 km F



Dimanche 18 février :

12h15 : mass start 15 km H



Mardi 20 février :

12h15 : relais mixte (2x6 km F et 2x7,5 km H)



Jeudi 22 février :

12h15 : relais 4x6 km F



Vendredi 23 février :

12h15 : relais 4x7,5 km H