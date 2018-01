JO d'hiver 2018 : Benjamin Cavet, le skieur freestyle anglais devenu Français

publié le 31/01/2018 à 16:20

À événement exceptionnel, chroniques exceptionnelles. Comme pour l'Euro 2016 de football puis les Jeux Olympiques d'été de Rio quelques semaines plus tard, Isabelle Langé sort sa "Table à Langé" pour mieux comprendre la trajectoire des champions confirmés ou à venir. À travers les témoignages de leurs proches, voici une série de portraits lumineuse en vue des JO d'hiver de Pyenogchang (9-25 février).





Après Alexis Pinturault et Kevin Rolland, voici Benjamin Cavet. À 24 ans, il s'apprête à disputer ses 2èmes Jeux en ski acrobatique. À Sotchi en 2014, il avait pris la 8ème place des bosses. Depuis, cet Anglais d’origine (il est né à Maidstone, dans le Kent), qui a pris la nationalité française en 2012, a été sacré vice-champion du monde l’an dernier en Sierra Nevada en Espagne.

Sa maman Carole a accepté de nous parler de l’enfance de son fils né le 1er Janvier 1994 et de son arrivée en France à l’âge de 10 ans. La famille s’est établie dans les Alpes afin de rejoindre le papa de Ben, qui était moniteur de ski et trouvait les saisons trop longues loin des siens. Benjamin s’est vite intégré et a surtout très rapidement appris la langue de Molière, qu’il ne connaissait pas du tout. Pour ses parents, il est aujourd’hui bien plus Français qu’Anglais.

Benjamin Cavet petit Crédits : Famille Cavet pour RTL | Date : 31/01/2018 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Benjamin Cavet petit Crédits : Famille Cavet pour RTL | Date : Le futur "bosseur" grandit... Crédits : Famille Cavet pour RTL | Date : ... et aime toujours autant jouer dans la neige Crédits : Famille Cavet pour RTL | Date : Mars 2014 : aux championnats du monde juniors de Valmalenco Crédits : Famille Cavet pour RTL | Date : 1 / 1 < > +