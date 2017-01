EN IMAGES - 11 idées pour changer de tête en 2017

Vous en avez marre de votre non-coupe de cheveux ? Venez piocher quelques idées repérées par la rédaction de "Girls".

Amandla Stenberg, Kristen Stewart, Zoë Kravitz, Emma Stone Crédits : Sipa | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Amandla Stenberg, Kristen Stewart, Zoë Kravitz, Emma Stone Crédits : Sipa | Date : Le carré (presque) blond de Lucy Hale Crédits : Instagram/lucyhale | Date : Oser le rose comme Ashley Benson Crédits : Instagram/itsashbenzo | Date : La coupe garçonne de Millie Bobby Brown Crédits : Instagram/milliebobby_brown | Date : Les cheveux au naturel d'Amandla Stenberg Crédits : Evan Agostini/AP/SIPA | Date : Le très blond et très court de Kristen Stewart Crédits : Richard Shotwell/AP/SIPA | Date : La tête rasée de Rose McGowan Crédits : Buckner/Variety/Shutter/SIPA | Date : Les tresses de Zoë Kravitz Crédits : Lozovsky/BFA/Shuttersto/SIPA | Date : Le carré (mi)long et sauvage de Lily-Rose Depp Crédits : X. Prutting/BFA/Shutter/SIPA | Date : Le carré long de Tove Lo Crédits : MediaPunch/Shutterstock/SIPA | Date : Couper court comme Carly Rae Jepsen Crédits : FMB/WENN.COM/SIPA | Date : Le roux d'Emma Stone Crédits : MBW/WENN.COM/SIPA | Date : 1 / 1 < > +

par Arièle Bonte publié le 06/01/2017 à 14:00

Chaque matin c'est la même rengaine : votre réveil sonne, vous vous rendez dans votre salle de bain (zéro déchet !) et observez votre reflet dans le miroir. OK, au saut du lit, pas de quoi vous alarmer sur vos cheveux en bataille. Mais quand même, après quelques coups de peigne et/ou brosse à cheveux, vous essayez de dominer le tout. Peine perdue. Votre chevelure n'a plus de personnalité, des mèches vous tombent négligemment sur le visage et les épaules mais vous ne pouvez plus les voir. La solution ? Et si vous passiez par la case nouvelle tête ?



La rédaction de Girls a fait le tour de ses héroïnes préférées pour vous proposer 11 déclinaisons différentes. Cheveux blonds, roux, bruns ou afro, il y en a pour tous les types et tous les goûts. L'important : oser couper (voire raser comme Rose McGowan ?) ses longueurs, s'amuser avec les couleurs (notre préféré : le rose d'Ashley Benson) ou embrasser (et revendiquer) son naturel comme Solange Knowles ou Amandla Stenberg. Vous nous envoyez vos selfies ?