par Benjamin Hue publié le 04/01/2017 à 20:24

Même à l'heure du tout connecté, il fallait y penser. L'Oréal et Withings - le pionnier français des objets connectés racheté par Nokia l'an passé - ont présenté au Consumer Electronic Show de Las Vegas le Kérastase Hair Coach, une brosse à cheveux intelligente développée pour Kérastase, la marque experte en produit capillaire du groupe de cosmétique.



Cette brosse truffée de capteur évalue la qualité du cheveu puis délivre des conseils personnalisés pour le préserver et améliorer le brossage. Elle a reçu le prix international de l'innovation du CES.



La Hair Coach jette un pont entre le monde de la beauté et celui du numérique. L'expertise de Withings dans les objets connectés est mise à contribution pour collecter les données, dès le premier brossage. Un microphone enregistre le bruit généré par le brossage et calcule la souplesse du cheveu, un accéléromètre et un gyroscope mesurent la vitesse des coups de brosse, un capteur de force évalue la puissance et un capteur de conductivité détermine si le cheveu est sec ou humide.

Vendue un peu moins de 200 euros au cours de l'année

Des algorithmes se chargent ensuite d'interpréter les données dans l'application mobile. Des informations et promotions sur les produits Kérastase et des conseils de coiffure sont ensuite proposés à l'utilisateur en fonction de son type de cheveu et de ses habitudes de brossage. La brosse sera vendu le prix fort, maximum 200 euros, dès la mi-2017, dans les salons de coiffure Kérastase et sur le site du groupe. Un moyen pour Withings d'accéder à de nouveaux marchés et pour L'Oréal de fidéliser ses clients.