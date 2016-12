Sélection de chaussons rigolos pour passer l'hiver les pieds au chaud

WISHLIST - Parce que c'est important de protéger ses pieds, Girls a sélectionné dix paires de chaussons rigolos pour avoir chaud avec style.

Des chaussons licorne pour avoir un peu de féerie aux pieds. 16,99€ chez Etam Crédits : Etam | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Des chaussons licorne pour avoir un peu de féerie aux pieds. 16,99€ chez Etam Crédits : Etam | Date : Des chaussons panda chez La Redoute à 25,90€ Crédits : La Redoute | Date : Des chaussons Jedi pour les fans de Star Wars. La Redoute, 15,90€ Crédits : La Redoute | Date : Des chaussons Julian le lémurien du film "Madagascar". La Redoute, 28,90€ Crédits : La Redoute | Date : Des chaussons à paillettes pour briller toute la soirée. Monoprix, 19,99€ Crédits : Monoprix | Date : Des chaussons avec des petites oreilles de lapin. New Look, 12,99€ Crédits : New Look | Date : Des chaussons rennes pour prolonger un petit peu la magie de Noël. Oysho, 29,99€ Crédits : Oysho | Date : Des chaussons Olaf pour rire tout l'hiver. Passion Chausson, 17,90€ Crédits : Passion Chausson | Date : Des chaussons Girl Power, pour ne jamais l'oublier. Asos, 15,99€ Crédits : Asos | Date : Des chaussons très hauts pour ne pas avoir froid du tout. Asos, 27,99€ Crédits : Asos | Date : 1 / 1 < > +

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 28/12/2016 à 17:25

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le programme parfait de l'hiver est de rentrer chez soi et d'enfiler des chaussons tout doux, mais encore faut-il en avoir. Exit les pantoufles à carreaux ou les vieux chaussons trouvés au fond d'un placard, il est temps d'avoir du style jusqu'aux doigts de pied. La rédaction de Girls vous a préparé une sélection de chaussons tout chauds et rigolos pour cet hiver. Des animaux, des paillettes, des messages forts... On peut porter ce qu'on veut sur nos pieds et c'est tant mieux.



Pour un hiver enfantin, les chaussons Olaf, le bonhomme de neige de La reine des neiges, proposés chez Passion Chausson sont une bonne idée pour 17,90 euros. Dans la gamme des dessins animés, La Redoute vend un modèle avec Julian le lémurien du dessin animé Madagascar pour 28,90 euros. L'enseigne de vente par correspondance propose aussi des chaussons avec des têtes de panda à 25,90 euros.

Des chaussons pour prolonger les fêtes

Noël est déjà passé et le réveillon du Nouvel An approche à grand pas. Pas de panique, certains modèles de chaussons permettent de prolonger un peu l'ambiance féerique de ces moments-là. Pour briller jusqu'au bout de la nuit même en restant sur son canapé, les bottillons à paillettes vendus chez Monoprix sont la bonne solution pour 19,99 euros. Les chaussons rennes proposés chez Oysho pour 29,99 euros permettent de se replonger doucement dans l'ambiance de Noël sans avoir à attendre l'année prochaine.



Si vraiment vous avez trop froid, Asos propose des bottes chaussons qui montent jusqu'à mi-mollet et qui vous protégeront contre les chutes de températures. Parce qu'on ne pouvait pas passer à côté, les chaussons "Girl Power" de chez Asos sont nos préférés. À porter pour être sûre que tout le monde ait bien compris le message.