La recette magique pour profiter de la saison la plus froide de l'année ? Des chaussettes en laine, une boisson chaude au creux des mains et une poignée d'amis. Trois fois rien.

Crédit : Unsplash/Teddy Kelley Comment survivre à la saison la plus froide de l'année ?

par Arièle Bonte publié le 03/01/2017 à 07:05

Hygge, hominess, cocooning, chiller... Peu importe le nom, ces concepts sont plus ou moins les mêmes d'un pays à l'autre : ils parlent de bien-être, dans son corps, dans sa tête, en solo ou entre amis et prennent tout leur sens en plein cœur de l'hiver. Quand la saison la plus froide de l'année est à son paroxysme, les journées sont courtes, la nuit tombe tôt, le vent se lève. Glacé, il fouette nos visages tandis que nos corps tremblent sous les couches de tissus en grosses mailles de laine.



Mais l'hiver, c'est aussi la saison idéale pour les chocolats chauds (dans lesquels on fait tremper des marshmallows), à déguster enroulée dans un plaid tout doux comme un doudou devant une série Netflix à binger le week-end. Même en sachant tout ça, le nez qui coule, les orteils congelés, le manque de soleil vous font quand même déprimer ? Pas de panique, Girls a pensé à tout et vous prodigue des conseils pour vous sentir bien pendant l'hiver.

Enfilez de grosses chaussettes en laine

L'été, c'est merveilleux : on peut sentir la douceur de la moquette ou du parquet sur nos pieds nus. Mais quand les températures s'approchent du négatif, nos petons passent moins de temps à l'air libre (au risque de finir comme un plat surgelé Picard). L'occasion idéale pour sortir de sa commode cette paire de grosses chaussettes en laine. Sobres, kitsch, originales... On les choisit surtout parce qu'elles sont confortables. Cela fonctionne aussi avec des chaussons rigolos.



Le combo parfait ? Ajouter à cela la dégustation d'un chocolat chaud en lisant une bonne fiction au coin d'un feu de cheminée, et vous obtiendrez l'une des situations classiques d'un moment "hygge" (prononcez "hou-ga"), un art de vivre du feel good à la danoise (1).

Autorisez-vous un bon bain chaud (ou une douche brûlante)

L'hiver, dix minutes dehors suffisant à transformer n'importe quelle enveloppe corporelle en un glaçon grande-taille. Si vous avez la chance de posséder une baignoire, il n'a rien de plus réconfortant au monde qu'une salle de bain pimpée en sauna. La condensation de l'eau brouille la vue, sa température vous réchauffe les membres en un rien de temps. Vous voilà transportée dans un autre monde, loin de la tempête qui fait rage dehors (ceci est une image).



Votre studio n'est pas équipée d'une baignoire ? Optez pour l'option douche brûlante (pas trop non plus, hein) ou squattez la salle de bain d'une amie.

Occupez vos 10 doigts

Écrire une nouvelle sur une vieille machine à écrire, apprendre le tricot, immortaliser les paysages glacés de l’hiver, s’inscrire à un cours de poterie, cuisiner son déjeuner pour des repas homemade… Regarder des séries lovée dans son fauteuil préféré c'est bien ; occuper ses 10 doigts c'est mieux. Il n'y a rien de mieux que de se sentir créatif pour cultiver un sentiment de bien-être et d'accomplissement personnel. Soyez audacieuse, laissez-vous guider par vos envies et vous trouverez ce qui vous fera vibrer pour combler vos après-midi de libre.

Sortez prendre l'air

Une fois qu'on est bien chez soi, on a parfois tendance à y rester... au risque de tourner en rond. L'hiver n'est pas synonyme d'hibernation. Même s'il fait trop froid selon vous, essayez de sortir ne serait-ce qu'une heure pour vous dégourdir les jambes et profiter des paysages tout blanc. L'idéal : une promenade en pleine nature, loin de la vie urbaine, de la pollution ou des réseaux sociaux. S'il neige, la question ne se pose même pas : c'est le moment de sortir la luge ou de déclencher une bataille de boules de neige. Une pause qui vous fera le plus grand bien. Mais attention, couvrez-vous bien avant de mettre le nez dehors !

Entourez-vous

Quand il fait beau, bon, voire chaud, c'est facile de rester au contact des autres. Un verre en terrasse, un pique-nique dans un parc, une balade en centre-ville... Au mois de janvier, d'instinct, on a plutôt envie de rester cloîtrée chez soi en pyjama. Mais pour voir les fleurs du printemps bourgeonner plus vite, passez du temps avec vos proches, votre moitié ou votre famille. Jouez à des jeux de société, regarder un classique en mangeant du pop corn maison, organisez un atelier dessin, cuisine ou photo. Soyez créatifs et sachez reconnaître les instants de partages pour mieux les appércier.



Alors, qui a dit que vous alliez vous laisser avoir par la déprime hivernale ?

(1) Le livre du Hygge, Mieux vivre : la méthode danoise de Meik Wiking, éditions First, 288 pages, 14,95 euros