Les organisateurs du festival le plus prestigieux de l'année ont dévoilé la liste des protagonistes de la 18é édition. Surprise : PNL fait partie des sélectionnés.

Crédit : Daniela Vesco/AP/SIPA Beyoncé, reine du Stade de France le 21 juillet 2016

par Ludovic Galtier publié le 03/01/2017 à 23:25

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le line-up du festival le plus réputé au monde est tombé. Comme le laissait entendre les bruits de couloir, les artistes stars, Beyoncé, Kendrick Lamar et Radiohead ont dit oui pour jouer les premiers rôles de la 18e édition de Coachella, le seul événement qui a pour incroyable décor, le désert californien. S'il s'agit d'une première en solo pour Beyoncé, Kendrick Lamar était monté sur scène lors de la dernière édition pendant la prestation d'Ice Cube. Radiohead a déjà deux participations au compteur. Le trio de têtes d'affiche se produira entre le 14 et le 16 avril, puis du 21 au 23 avril.



Mais ils ne seront pas seuls à emporter la foule. Visiblement désireuse de tendre vers toujours plus d'éclectisme, la production a misé sur la France. Le duo français de rock électronique Justice, le jeune DJ Kungs et, aussi surprenant que cela puisse être, le groupe de rap PNL seront de la partie. DJ Snake, Breakbot, Brodinski et Madeon ambianceront aussi les milliers de spectateurs.



La presse spécialisée bruisse de rumeurs sur une prestation du duo de musique électronique Daft Punk. Le groupe ne figure pas sur l'affiche dévoilée mardi, mais Coachella est connu pour réserver des surprises à son public. Les billets d'entrée, dont le prix unitaire commence à 399 dollars pour trois jours, doivent être mis en vente mercredi 4 janvier à 19h, sur le site officiel du festival.