publié le 23/03/2017 à 14:00

C'est la veste que toutes les stars s'arrachent. Impossible d'être passée à côté de cette pièce style bomber en finition satin, flanquée de patchs floraux ultra-tendance et d'un lynx roux sur le dos. Le désormais célèbre vêtement est portée par les stars les plus en vogue du moment.



Selena Gomez, Drew Barrymore, America Ferrera, Charli XCX, Suki Waterhouse... On ne compte plus les célébrités obsédées par ce blouson de la marque Coach qui ne coûte pas moins de... 795 dollars (soit 736 euros) !

Si ces femmes ont les moyens de se payer cette veste, dont le prix est proche du loyer d'un studio parisien (tant mieux pour elles), ce n'est pas le cas de toutes, loin de là. C'est pourquoi, la rédaction de Girls a travaillé d'arrache-pied pour vous concocter une sélection de vestes quasi-identiques à celle que toutes les célébrités affichent fièrement en ce moment et ce, sans être contrainte de dépenser une somme astronomique.

Une publication partagée par Suki Waterhouse (@sukiwaterhouse) le 19 Mars 2017 à 13h13 PDT

Exemples avec ces deux bombers trouvés sur le site de Forever 21 (au prix de 31 euros chacun), cette veste rouge avec un poisson brodé dans le dos (ASOS - 86,99 euros) ou ce kimono imprimé en version longue (Bershka - 39,99 euros) et cette version totalement wild signée Urban Outfitters (89 dollars)