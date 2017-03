Tove Lo : "Avoir peur de la sexualité des femmes, c'est ridicule"

publié le 15/03/2017 à 07:05

"Il est pas un peu suspect ce logo ?" Dans la fosse de La Cigale, salle de spectacle du 18ème arrondissement de Paris, deux jeunes filles s'interrogent sur le symbole qu'a choisi Tove Lo pour illustrer son deuxième album solo, Lady Wood. Une collection de 12 morceaux addictifs que la Suédoise est venue présenter lundi 13 mars, lors d'un concert classé "sold out".



Durant une heure intense de show, Tove Lo a chanté sous une imposante image de vagin, couplée au symbole féminin (qu'elle a d'ailleurs tatouée sur le bras droit), les titres-phares de ce nouvel album, sans oublier les chansons qui ont fait son succès : Talking Body, Not On Drugs et bien sûr, Habits.

Ce succès a lancé la carrière de Tove Lo durant l'été 2014. Il raconte une rupture difficile, oubliée sur les pistes de danse et dans les toilettes des boîtes de nuit de Stockholm. Tove Lo a choisi de l'interpréter en conclusion de son concert parisien, tout en lançant à la foule (et en français, s'il vous plaît) : "T'as du clito !"

Une fille qui "a du clito"

Retour en arrière. Il est presque 19h et les portes de La Cigale sont sur le point de s'ouvrir pour laisser entrer le public venu applaudir la chanteuse suédoise. Assise dans la salle du bar, à droite de la scène, Tove Lo nous reçoit avec gentillesse. Cette fille est cool et c'est elle-même qui le dit dans l'une de ses chansons.

Mais revenons à notre clito. Tove Lo n'est pas - comme le suggère pourtant le titre de son deuxième album - une "fille en bois". Lady Wood pourrait se traduire par la "Lady qui bande" ("wood" signifiant "bander").



"On m'a toujours dit que j'étais une fille avec des couilles. OK, donc j'ai besoin d'avoir des couilles pour être courageuse et aller de l'avant ? Je pense que Lady Wood est une meilleure expression pour signifier cela", a confié Tove Lo au magazine gay Out pour expliquer l'origine de ce titre.



En lisant ces lignes avant de rencontrer la chanteuse, on a tout de suite pensé à Houda Benyamina, récompensée de la Caméra d'Or lors du dernier Festival de Cannes pour son film, Divines. Lorsque la réalisatrice est montée sur la scène pour y récupérer son prix, elle a prononcé un discours engagé, féministe, qu'elle a terminé par cette expression qui fait résonner toute la salle : "T'as du clito !"



Quand on raconte l'histoire à Tove Lo, ça lui plait. La chanteuse répète cette phrase comme un slogan et ajoute en rigolant : "Je le dirai peut-être ce soir". Parce que Tove Lo, elle est comme ça, comme Houda Benyamina : elle ne s'excuse pas d'exister, a bien l'intention de prendre sa place et de l'assumer dans ses chansons comme dans ses performances. Dans le monde de Tove Lo, on parle de la difficulté d'être en couple, de rupture (difficile), mais aussi (et surtout) de sexe et des plaisirs de la vie en solitaire.

"Les pop stars doivent être sexy mais pas sexuelles"

Des thématiques qui ne sont pas prêtes de changer, même si on a souvent reproché à la chanteuse suédoise d'être trop sexuelle, dans ses paroles comme lors de ses concerts ou ses vidéos.



Pour preuve, YouTube a censuré quelques temps son court-métrage Fairy Dust pour sa scène de fin. On la voit, la main dans sa culotte et une autre sous son t-shirt en train de se caresser. Un érotisme qui n'a pas plu à la plateforme : la vidéo est désormais interdite d'accès aux jeunes internautes.

"Dans l'esprit des gens, les pop stars doivent être sexy, mais pas sexuelles", analyse la chanteuse avant d'ajouter : "Je pensais que l'on avait dépassé cela avec Madonna, qui a enclenché toute cette révolution sexuelle dans la musique pop. Mais comme ce n'est pas le cas, j'ai décidé d'embrasser cette partie de moi et de ne pas la cacher. Je pense que c'est important de soutenir quelque chose qui me paraît si naturelle", confie Tove Lo à Girls.

Sur scène, Tove Lo redouble d'énergie. Sans jamais manquer une note, la Suédoise de 29 ans n'arrête jamais de danser, et d'entraîner avec elle son public dans sa transe musicale. La pop star est connue pour ses performances où elle simule des masturbations et "flash" son audience.



En d'autres termes, il lui arrive de montrer ses seins devant une audience euphorique. Un geste souvent dénoncé, que Tove Lo associe quant à elle au mouvement Free the Nipple.

"Même si je suis exhibitionniste, que j'apprécie montrer ces parties de mon corps, aucune fille ne devraient être humiliées pour cela", explique-t-elle avant d'ajouter : "Ce qui est le plus ridicule, c'est que nous avons peur de la sexualité des femmes. C'est vu comme quelque chose de honteux ou de mauvais par certaines femmes. Alors plus on en parle comme étant naturel, plus cette honte va s'effacer".

Mon corps, mon choix

Pour Tove Lo au contraire, vous l'aurez compris, le sexe n'a rien de honteux. "J'ai toujours été à l'aise avec mon intimité, je me suis toujours amusée avec... toute seule ou à plusieurs", confie-t-elle dans un rire.

"Je pense que c'est parce que mes parents ont toujours été très ouverts à ce propos. Ma mère m'a dit que mon corps m'appartenait, que je prendrai la décision le moment venu. Et cela a toujours été comme cela : mon corps, mon choix", ajoute Tove Lo qui, en tant que Suédoise, affirme également avoir grandi dans un pays où "être une personne sexuellement ouverte n'a rien de honteux".

Pour celles qui n'auraient pas eu la chance d'être nées en Suède, Tove Lo livre ses derniers précieux conseils : "C'est important de ne pas se juger les unes les autres. J'ai l'impression que les filles sont parfois plus dures entre elles alors qu'elles devraient se soutenir. Peu importe le sujet : le sexe ou la masturbation. Soyez dans la positivité et ne soyez pas embarrassées." Amen.