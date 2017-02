publié le 12/02/2017 à 07:05

Il ne fallait pas la chercher. Au lendemain de son concert-événement lors de la mi-temps du Super Bowl, Lady Gaga a (de nouveau) fait l'objet de critiques malveillantes au sujet de son poids. L'artiste, dont le show explosif a ravi les fans, s'est fendue d'un message bien senti sur Instagram, accompagnant une photo d'elle sur scène : "Je suis fière de mon corps et vous devriez être fières du vôtre aussi. Qui que vous soyez et quoi que vous fassiez (...) Soyez vous, sans relâche. C'est ce qui fait une championne." La prestation de la star a d'ailleurs été saluée par Gwyneth Paltrow, par le biais d'un selfie avec la chanteuse.



En terme d'auto-acceptation, Ashley Graham fait également parler d'elle. Le mannequin grande taille apparaît en couverture du prestigieux magazine Vogue, entourée d'autres tops aux silhouettes plus consensuelles (dont Kendall Jenner et Gigi Hadid). Ashley Graham a évidemment partagé les photos sur sa page Instagram, accompagnées de la légende "UN RÊVE. DEVENU. RÉALITÉ." Danielle Brooks, la star d'Orange Is The New Black, a quant à elle posté une photo sur laquelle elle apparaît radieuse : "Je me suis réveillée et Dieu m'a rappelé que je suis. Je suis belle. J'ai de la valeur. je suis précieuse. Et vous aussi", a-t-elle écrit.

Humour, féminisme et soutien à la communauté LGBT

Autres stars, autres combats. Evan Rachel Wood, toujours aussi engagée pour la cause LGBT, a reçu le prix de la visibilité lors du Gala de la Human Rights Campaign, en Caroline du Nord, le 4 février. Une cérémonie à laquelle elle s'est rendue vêtue d'un costume, comme elle semble en avoir pris l'habitude. Olivia Wilde, de son côté, a témoigné son soutien à Elizabeth Warren, la sénatrice démocrate interrompue alors qu'elle élevait sa voix contre un sénateur républicain dont la nomination au poste de Procureur général des États-Unis est actuellement étudiée. Pour cela, elle a repris "Néanmoins, elle persista", le nouveau slogan féministe qui a découlé de l'affaire.

L'hilarante Ellen DeGeneres a apporté sa touche d'humour à la semaine Instagram des stars : quelques jours après après que Beyoncé ait annoncé être enceinte de jumeaux, elle a détourné le cliché de la star afin de faire écho à une autre grossesse : celle d'Amal Clooney, l'avocate britannique mariée avec George Clooney. Toujours dans la section carnet rose, Madonna a annoncé sur Instagram qu'elle venait d'adopter deux jumelles originaires du Malawi. De nombreuses familles qui s'agrandissent à Hollywood.