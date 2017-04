publié le 06/04/2017 à 14:13

Adolescente et (déjà) superstar. À tout juste 16 ans, Thylane Blondeau est une valeur sûre du mannequinat, devant l'objectif des grands photographes comme sur les podiums des prestigieux créateurs. En prêtant son visage au mascara Baby Roll, la française succède ainsi à Eva Longoria ou Leïla Bekhti et devient la plus jeune égérie de la marque l'Oréal Paris.



Fille de l'ancien footballeur Patrick Blondeau et de la présentatrice Véronika Loubry, Thylane est née à Aix-en-Provence en avril 2001. Elle débute le mannequinat à l'âge de quatre ans en défilant pour Jean Paul Gautier puis elle pose en 2011 pour Vogue Paris. Une série de photos critiquée pour son atmosphère : très maquillées, les fillettes (parmi lesquelles Thylane se trouvent) ressemblent à de jeunes femmes, "hypersexualisées", jugent certains lecteurs.

Égérie et actrice

Six ans plus tard, Thylane Blondeau a déjà posé en couverture du magazine Jalouse, pour Teen Vogue et pour L'Officiel. Elle a aussi été l'égérie des marques Swildens Teen et Paul&Joe Sister. Elle est même passée par le stylisme en 2015 en créant sa collection capsule avec Eleven Paris. Rêvant de cinéma, elle est en 2015 à l'affiche du film Belle et Sébastien : L'aventure continue.

Happy super sweet 16 and welcome to the family we love you @thylaneblondeau ¿¿¿¿¿ #lorealparis #thylaneblondeau #worthit Une publication partagée par L'Oréal Paris Makeup (@lorealmakeup) le 5 Avril 2017 à 5h01 PDT

Côté réseaux sociaux, la jeune mannequin est très présente sur Instagram, où elle partage de nombreux moments de sa vie professionnelle et personnelle.



Suivie par plus d'un million de personnes sur la plateforme, la jeune femme poste d'anciens clichés de ses proches et des photos backstage de ses shootings. Malgré sa carrière bien remplie, Thylane est scolarisée au lycée français de Los Angeles, où elle partage son temps entre cours et mannequinat. Une vie bien remplie pour une jeune femme, qui vient de fêter ses 16 ans.

Une publication partagée par Thylane blondeau (@thylaneblondeau) le 4 Avril 2017 à 15h47 PDT