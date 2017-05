publié le 18/05/2017 à 14:08

L'art du sexto, il faut le maîtriser. Surtout à l'heure des émojis où il faut redoubler d'inventivité et de créativité pour faire comprendre à nos partenaires que, de l'autre côté de notre smartphone, on est excité. Si vous êtes lassés par les combinaisons d'aubergines et de bananes, déçus par le manque de choix ou de diversité, cette nouvelle initiative devrait combler vos attentes.



Flirtmoji est une plateforme sur laquelle vous pourrez trouver votre bonheur : des vagins loin d'être lisses et uniformes, un gang de spermatozoïdes, un pénis en érection, des menottes, une femme fontaine, ou un drapeau LGBTQI... les choix sont nombreux sur Flirtmoji et tranchent avec la bienséance de votre clavier de smartphone.

"Le langage visuel tel que les émoijs est quelque chose de très puissant. Avec Flirtmoji, nous avons travaillé dur pour en créer un que le sexe mérite : amusant, positif, centré sur le corps et totalement inclusif", a expliqué le designer Jeremy Yingling (co-créateur du projet avec Katy McCarthy) au Huffington Post.



Si les émojis ne sont pas (encore ?) disponibles via vos smartphones Android ou iOS (les entités ont l'air plutôt frigides sur le sujet), il suffira d'une petite manipulation pour inonder le smartphone de votre bien-aimé (ou sexfriend) : via votre téléphone, appuyez quelques secondes sur l'image qui vous intéresse (notre préférée : la galaxie-vagin !), copiez-la, ouvrez votre application de messagerie et coller le dessin dans la conversation désirée. Vous voilà bien partie pour émoustiller votre destinataire.

