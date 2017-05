publié le 12/05/2017 à 15:22

Mais qu'est-ce donc le tantra ? Cette pratique ancestrale qui mêle à la fois spiritualité et sexualité (dans les grandes lignes) vous paraît-elle trop mystérieuse, inaccessible, lointaine, voire un peu désuète ? Les promesses de jouissance sexuelle impossibles à tenir ? Pourtant, il est inutile de posséder un diplôme bac+8 en tantrisme pour accéder à cette autre approche du plaisir sexuel.



Baptisée "néotantra" ou tantra moderne, cette version remise aux goûts du jour, avec la libération sexuelle aux États-Unis dans les années 70, va vous permettre de, vous aussi, vous essayer aux principes de l'amour à distance, d'ancrage avec la terre et de retrouver la joie de votre enfant intérieur.

Ces principes sont expliqués et détaillés dans Le Tantra pour tous, le guide du néotantra, ouvrage de Claire de Lys, enseignante de la pratique du tantra depuis plus de 25 ans (1). Un livre de chevet à mettre entre les mains des femmes célibataires comme en couple, celles qui ont envie d'explorer de nouvelles facettes de leur personnalité et de leur sexualité.



On vous explique pourquoi ouvrir vos chakras et vous mettre au néotantra vous feraient beaucoup de bien.

1. En finir avec le tabou de la sexualité

La tantra néo ou pas a cette particularité : celle de considérer la sexualité comme quelque chose de totalement sain. La dimension spirituelle du néotantra joue dans cette perspective puisque la pratique sexuelle serait, pour les adeptes, un moyen d'accéder à la spiritualité.



Ainsi, les personnes qui s'adonnent au néotantra envisagent le sexe comme une manifestation de leur désir où la dépendance et le besoin de sexe en tant que tels n'existent plus. Pour une fois que ressentir du désir, assouvir ses fantasmes, accéder à une sexualité épanouie ne sont plus des plaisirs cachés, à quoi bon se priver ?

2. Une meilleure connaissance de soi

Pour explorer la sexualité à la sauce néotantra, il faut savoir pratique le lâcher-prise, et bien connaître son corps. Ainsi, en lisant Le Tantra pour tous, vous aurez de nombreux conseils sur comment muscler votre périnée ou retrouver la "femme sauvage" qui sommeille en vous.



En couple ou célibataire, ces principes de bases du néotantra vous permettront donc de prendre pleinement possession de votre sexualité, de savoir écouter votre instinct pour toucher au mieux à ce qui vous fera ensuite plaisir, sexuellement comme mentalement.



Un petit bonus pour les femmes qui pratiquent le tantra (on les appelle les "tantrika") : elles peuvent agir sur leurs règles et décider elles-mêmes de régler leurs "cycles en fonction de la lune". une option non-négligeable pour les femmes qui souhaitent maîtriser leurs menstrues.

3. Casser la routine dans votre vie de couple

Claire de Lys, l'auteure de l'ouvrage Le Tantra pour tous, conseille de commencer sa pratique du néotantra en solo. Car plus vous connaîtrez votre corps en étant seule, plus vous prendrez du plaisir à deux. Si vous imaginez le néotantra comme étant une suite de préceptes et de rituels étranges à suivre à la lettre, rangez tout de suite vos préjugés.



Les exercices décrits par la spécialiste se révèlent ludiques avec, comme promesse finale, la découverte d'orgasmes intenses et multiples.



Au programme : des danses sensuels, des jeux pour réveiller vos sens, des positions pour maximiser l'orgasme, découvrir votre point G, ou une technique pour développer le pouvoir magique de faire jouir votre partenaire sans même avoir à le ou la toucher bref, vous n'allez certainement pas vous ennuyer !



(1) Le tantra pour tous, Claire de Lys, éditions Guy Trédaniel, 150 pages, 17 euros.