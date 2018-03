Son pénis est-il trop grand pour moi ?

publié le 27/04/2016 à 17:19

J'ai des rapports sexuels avec un partenaire assez "gâté" par la nature niveau longueur (19 cm je dirais). Quand il veut me pénétrer, son pénis ne rentre pas totalement. Et si on essaye de "forcer" un peu cela me fait mal. Est-ce car cela fait plus ou moins 2 ans et demi que je ne l'ai pas fait ?



Nous avons déjà essayé 2-3 fois à l'heure où je pose cette question donc je doute que se soit cela mais on sait jamais. Ou serait-il possible que mon vagin soit trop "petit" pour son pénis et que l'on soit donc incompatibles ? Il y a-t'il une solution pour résoudre ce problème (avec ou sans aide) ?

Tous les corps sont compatibles.

A priori, les corps masculins et féminins sont toujours compatibles physiquement. En effet, le vagin est fait pour laisser passer un bébé, lors de l’accouchement, donc il est rare qu’un pénis ne puisse entrer ! Bon d’accord, personne n’a envie d’accoucher tous les jours bien sûr, mais aucun pénis n’a la taille d’un enfant nouveau-né !



La taille du vagin ?

La profondeur du vagin est de 8 cm en moyenne au repos et de 12 cm en état d’excitation. Car il fait comme le pénis, il s’allonge. Il est donc tout à fait normal qu’un pénis de 19 cm ne puisse entrer entièrement. Cela ne gêne personne, puisque la zone la plus sensible du pénis, c’est le gland et ce sont les frottements à ce niveau qui procurent le plus de plaisir. Donc, un pénis long ne rentre pas entièrement, c’est ainsi ! Il ne faut pas chercher à forcer, car cela fait mal à n’importe qui ! Sache que pour toutes les femmes, il existe des postures qui font mal, car elles appuient sur une zone sensible ou dans un axe qui ne convient pas à leur corps.



La largeur du vagin.

Le vagin est très très élastique en largeur, puisqu'il est capable de s’étirer de 10 cm (taille de la tête d’un bébé à la naissance), mais c’est le maximum du maximum. Et cet étirement ne se produit qu’exceptionnellement après une grossesse pendant laquelle les hormones contribuent à rendre les tissus très élastiques (la peau du ventre, des seins, et bien sûr l’utérus est le vagin). Donc en temps normal, il ne s’étire pas autant bien sûr.

Ce qui peut l’empêcher de s’élargir, c’est le stress qui contribue à contracter les muscles autour du vagin. Mais ce n’est pas ta question, la tienne porte sur la longueur !



Un temps sans sexualité...Il est normal, et même banal, pendant certains moments de vie, de ne pas avoir de relations sexuelles. Et heureusement, le corps ne se dégrade pas ! Le vagin ne rétrécit pas, pas plus que le sexe masculin. Donc ton corps n'a pas changé...



Quels conseils ?Acceptez tous les deux, chacun votre corps comme il est. Ne pas forcer en cas de douleur, car c’est le signe que le corps souffre. Rechercher, explorer les postures qui vous procurent du plaisir à tous les deux… Tout simplement.