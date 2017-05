publié le 17/05/2017 à 14:36

Femme hétérosexuelle, vous vous êtes sans doute déjà posé cette question : est-ce que cela change quelque chose s'il est circoncis ? En France, on estime entre 10 et 20% la part d'hommes / garçons circoncis, majoritairement par tradition religieuse. Inversement, aux États-Unis, on s'approche davantage des 80%, et davantage par tradition culturelle. Pour le lexique, on parle de circoncision dans les cas religieux, et de posthectomie, pour la pratique médicale.



Sexuellement parlant, est-ce que la femme peut ressentir des sensations différentes à la pénétration avec un sexe à qui l'on a coupé le prépuce ? "Non. Il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques sur le sujet, mais non", répond le sexologue Pierre Desvaux, contacté par Girls.

En revanche, quand on parle de masturbation, les sensations peuvent être différentes. C'est plus compliqué de "coulisser" sans le morceau de peau, explique le médecin, "il va donc falloir lubrifier" d'une manière ou d'une autre. Toutefois, pour la fellation, c'est le sexe circoncis qui l'emporte car le prépuce "diminue la sensation qui vient directement du gland". Le pénis est cependant, en général, en érection pendant la fellation, et le gland n'est donc pas recouvert.



Sauf en cas de phimosis - une infection qui cause un prépuce trop serré, et l'homme n'arrive pas à le décalotter. À ce moment-là, comme le gland est toujours recouvert du prépuce, la sensation sera nettement moins importante.

Et pour l'hygiène ?

Certaines personnes brandissent l'aspect hygiénique de la pratique pour faire circoncire leurs enfants. Mais "l'hygiène ça s'éduque", estime le docteur Pierre Desvaux. "Si on ne lave pas en-dessous du prépuce, qu'on ne lave pas le gland, forcément c'est sale et ça peut s'infecter", précise-t-il avant de trancher : "Si on a une bonne hygiène, prépuce ou pas, il n'y a pas de problème".

Les maladies et infections sont aussi concernées. Toujours au niveau de l'hygiène, le fait d'avoir été circoncis peut limiter la transmission d'infections sexuelles.



Si on ne se lave pas assez bien sous le prépuce, "les muqueuses vont s'inflamer, seront plus fragiles et le risque de transmission d'infections sera plus grand", poursuit le sexologue qui ajoute qu'en Afrique, cette solution a été proposée pour "limiter la transmission des IST, dont le sida". Messieurs, prenez donc note.