publié le 27/05/2016 à 07:02

Non ce n'est pas un mythe. Il s'agit d'une expérience bien réelle que, il est vrai, peu de femmes rencontrent. L'éjaculation féminine peut vous sembler loin de vous, réservée aux films porno ou aux récits de femmes ayant une sexualité très active... Mais, selon les spécialistes, elle peut arriver à toutes même si une minorité en font un jour l'expérience (de 6 à 36 % selon différentes études).



Si certains parlent de "femme fontaine", l'expression est cependant désuète, et même "ridicule", juge une jeune femme jointe par Girls, puisque toutes les femmes sont des "femmes fontaines". Et ce n'est pas parce qu'une femme éjacule une fois que ça lui arrivera systématiquement.

En revanche, un critère est assez constant dans les différents témoignages reste le lâcher-prise. "C’est toujours cette question de lâcher-prise qui reste la clé du plaisir", note le sexothérapeute Alain Héril dans les colonnes de Psychologies.com. "Chez ces femmes, à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche, dans tous les sens du terme". C'est d'ailleurs ce dont se souvient Quentin* quand, alors qu'il avait un rapport avec une jeune femme, a été surpris par la quantité de liquide qui s'est répandue dans le lit.

"Je me suis dit que je m'étais pissée dessus", raconte-t-elle

"Elle a ri avant d'exploser", raconte-t-il à Girls. La preuve que sa partenaire s'est lâchée pendant l'acte, ce qui a permis à son corps d'expérimenter l'éjaculation féminine. D'après le témoignage d'une jeune femme recueilli par la rédaction, elles semblent expérimenter d'abord une "sensation d'envie d'uriner" ce qui en bloque certaines à justement se laisser aller. C'est ce qu'a vécu Noémie* plusieurs fois avant de s'abandonner.



C'est d'ailleurs une sensation qui l'a bloquée pendant longtemps avant de vivre l'expérience à fond alors que son ex petit-copain était en train de lui faire un cunnilingus. "Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite", se souvient-elle. "C'est en voyant les draps que je me suis dit 'je me suis pissée dessus'". Mais non, ce n'était pas du pipi mais de l’éjaculât, un liquide inodore et incolore qui n'est ni de la mouille, ni de l'urine. Pour Quentin aussi c'était une première fois. Sa partenaire était à califourchon sur lui quand "c'est devenu de plus en plus humide".

C'est dommage de s'en passer, tu te prives d'un pallier supplémentaire de plaisir Noémie* qui témoigne sur l'éjaculation féminine Partager la citation





"Soudain, j'ai commencé à sentir des gouttes sur mon visage. Quand j'ai passé ma main sur ma tête, elle était complètement trempée d'un liquide sans odeur, comme de l'eau".



Si l'éjaculation féminine n'est pas nécessairement liée à l'orgasme, l'idée d'un "plaisir intense" revient toutefois très régulièrement dans les différentes expériences racontées. Scientifiquement, c'est la stimulation de la prostate de la femme, à savoir le point G situé dans le vagin, qui explique ce déversement hors de notre corps.



C'est d'ailleurs ce qu'affirme et conseille Noémie : "C'est dommage de s'en passer, tu te prives d'un pallier supplémentaire de plaisir". Depuis, c'est une expérience qu'elle aimerait bien revivre, ce qui, justement, peut bloquer le processus à force de trop y penser. Cela doit rester naturel et sans trop réfléchir, comme l'orgasme au fond.

Pour lui, c'était comme un "mythe"

Certaines sont toutefois assez mal à l'aise à l'idée d'avoir une quantité abondante de liquide se déverser dans les draps. "Elle était assez gênée d'en parler après", se souvient d'ailleurs Quentin. Pareil pour Noémie qui assimile cette "honte" plus comme un tabou lié à l'image trop "hygiéniste que l'on a du corps de la femme pendant le sexe".



Plusieurs filles semblent expérimenter ce sentiment. Elles sont embarrassées de ce qui leur arrive, souvent parce qu'elles ignorent ce qu'il se passe et qu'elles sont prises par surprise alors qu'il s'agit finalement d'un processus des plus naturels de notre corps.



Une situation excitante

Le jeune homme se rappelle aussi de la réaction de sa partenaire. Elle était très surprise, s'est tout de suite demandée ce qui lui arrivait et n'a jamais été très à l'aise par la suite quand le sujet était abordé. Même quand Quentin essayait de détendre l'atmosphère, une petite gêne était toujours présente. Pour passer au-dessus de ses peurs, faire pipi avant de passer à l'acte vous certifiera au moins que ce n'est pas possible que ce soit de l'urine.



Et pour l'homme, faire éjaculer sa partenaire sera plus synonyme de fierté, comme un accomplissement ultime, que quelque chose de dégoûtant. Quentin a été félicité par ses copains, et "sur le coup c'est excitant", confie-t-il. La "femme fontaine" ou l'éjaculation féminine donc, c'est "un peu comme un mythe, selon lui. Ce n'est pas un truc que j'espérais forcément, je savais que ça existait, mais je ne pensais pas que ça m'arriverait".



*Les prénoms ont été modifiés