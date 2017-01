Billie Lourd dévastée par la mort de sa mère Carrie Fisher et de sa grand-mère

La jeune comédienne de 24 ans, qui a perdu à quelques heures d'intervalle sa mère, puis sa grand-mère Debbie Reynolds, leur rend un dernier hommage sur Instagram.

Crédit : Kathy Hutchins/NEWSCOM/SIPA Carrie Fisher, Debbie Reynolds et Billie Lourd, trois générations d'actrices

par Lucie Valais publié le 03/01/2017 à 11:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Recevoir toutes vos prières et vos mots d'amitié durant la semaine écoulée m'a donné la force à un moment où je croyais qu'elle était impossible" commence Billie Lourd sur Instagram. La jeune comédienne, à seulement 24 ans, a dû affronter la mort de sa mère, Carrie Fisher et, quelques heures plus tard, celle de sa grand-mère, Debbie Reynolds. Deux disparitions qui ont bouleversé la planète cinéma, qui perd deux de ses actrices les plus emblématiques.



"Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point mon Abadaba et ma seule et unique Momby vont me manquer. Votre amour et votre soutien comptent beaucoup pour moi" continue Billie Lourd. Le message est accompagné d'une photo de la comédienne enfant, accompagnée de sa mère et de sa grand-mère.



Quelques heures après la disparition de la star de Singin'in the Rain, c'est son fils, et le frère de Carrie Fisher qui avait accordé une interviews au magazine E! News. "Billie a 24 ans. Perdre ces femmes, c'est simplement horrible. Elle a leurs gènes, mais on ne peut pas réaliser ou même imaginer ce qu'elle vit en ce moment. Je ne peux imaginer avoir 24 ans et devoir endurer ça", avait confié Todd Fisher.