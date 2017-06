publié le 26/06/2017 à 15:40

La parité à l'Assemblée, ce n'est pas gagné. 224 femmes pour 353 hommes, c'est le nouveau visage de l'Assemblée nationale. Un taux record d'élues (39%) salué par les associations féministes et revendiqué par les équipes de La République en Marche. Le parti d'Emmanuel Macron ayant présenté aux élections législatives une parité presque parfaite en terme de candidatures.



"L'Assemblée national enregistre son record de femmes députées. fierté d'y avoir contribué avec toute la commission d'investiture La République en Marche", a par exemple tweeté Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, le jour des résultats.

Quelques jours après la rentrée des nouveaux députés, la formation nécessaire pour prendre ses quartiers dans l'hémicycle, l'Assemblée nationale s'est constituée en plusieurs groupes avec, pour chacun, un élu chef de parti, jouissant donc d'un peu plus de responsabilité.

La parité reste à surveiller à tous les étages

Plusieurs associations féministes ont, dès les résultats des élections législatives, manifestées leur réserve quant aux résultats chiffrés d'une presque parité. Elles ont alors argué qu'il fallait attendre la composition des commissions, la nomination des groupes de députés et la révélation du nom du président ou de la présidente pour crier victoire en faveur de la parité à l'Assemblée.



Comme le soulignait par exemple l'association Politiqu'Elles, les députées sont en majorité représentées dans "les commissions les moins prestigieuses des familles, de l'environnement et de la culture et beaucoup moins dans les plus prisées comme les finances et les affaires étrangères", a également rappelé Politiqu'Elles.

Une Assemblée dirigée par des hommes

Pour cette édition 2017, les sept postes de présidence de groupe ont été attribués à sept hommes (André Chassaigne, Olivier Faure, Richard Ferrand, Marc Fesneau, Christian Jacob, Jean-Luc Mélenchon et Thierry Solère). Soit, après un rapide calcul, une représentation des femmes qui s'élève à 0%.



Un taux moins bon que celui de la promotion 2012 où le groupe écologiste avait été présidé par un duo où au moins une femme était représentée.



En cause : peu de femmes se sont portées candidates, souligne un article des Nouvelles News avant d'ajouter que seul le clan des socialistes présentait une candidate (Delphine Batho) face à l'élu Olivier Faure après l'abandon de Marielle de Sarnez du groupe MoDem. Delphine Batho n'avait cependant aucune chance de battre le président sortant du groupe socialiste au regard des résultats du vote : 3 voix contre 31.

Une Assemblée dirigée par une femme ?

Elles sont déjà deux députées de La République en Marche à s'être portées candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. Sophie Errante (Loire-Atlantique) et Brigitte Bourguignon (Pas-de-Calais) s'opposent à François de Rugy, ancien candidat de la primaire citoyenne de la gauche durant l'élection présidentielle.



"Une femme présidente de l’Assemblée nationale, ce serait bien, non ?" a lancé Sophie Errante à LCP tandis que Brigitte Bourguignon a ajouté : "C’est le moment d’avoir une femme au perchoir… que ce soit Sophie ou moi !". Fin du suspens ce mardi 27 juin à 15 heures.