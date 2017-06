publié le 21/06/2017 à 11:49

C'était un secret de polichinelle. Le républicain Thierry Solère a officialisé la création d'un groupe parlementaire intitulé "Les républicains constructifs, UDI et indépendants" à l'Assemblée nationale. Depuis le premier tour des législatives, où La République En Marche (REM) avait pris l'avantage sur ses adversaires à l'Assemblée nationale avant de le confirmer au second tour, plusieurs élus des Républicains soufflaient le chaud et le froid. Hier encore, le 20 juin, Thierry Solère avait évoqué la possibilité de créer une groupe parlementaire indépendant des Républicains, sans toutefois sauter le pas.



"Nous, on n'est pas 'En Marche !', mais on veut que ça marche !" avait-il déclaré au micro de France Inter, employant déjà - comme depuis plusieurs jours - le vocable de "constructif" pour désigner cette frange des élus Les Républicains qui ne souhaitait pas s'opposer systématiquement à la politique que mènera le gouvernement d'Édouard Philippe.

Lors de sa déclaration à la presse, Thierry Solère se tenait aux côtés de Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI, de Jean-Yves Bournazel et Franck Riester, députés Les Républicains décrits comme "Macron-compatibles". D'après Thierry Solère, une vingtaine de parlementaires de la droite seraient engagés dans cette dynamique. Désormais, l'Assemblée nationale devra donc composer avec un nouveau groupe politique. Les Républicains siégeront sans une partie de leurs membres, qui eux se situeront, à en croire Thierry Solère, à mi-chemin entre le groupe REM et celui des Républicains.