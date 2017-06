publié le 21/06/2017 à 10:53

La session parlementaire n'a même pas encore commencé que Jean-Luc Mélenchon fait déjà entendre sa voix de député primo-entrant au Palais-Bourbon. Le leader de La France Insoumise, élu à Marseille et pressenti pour présider le groupe parlementaire de son mouvement politique, s'est rendu à l'Assemblée nationale, mardi 20 juin. Et il n'est pas passé inaperçu.



En compagnie des autres élus de La France insoumise, l'ancien sénateur a posé, poing levé, sur un perron de l'Assemblée nationale, avant de répondre aux nombreux journalistes présents, dont la disposition ne lui plaisait manifestement pas. Face aux caméras, Jean-Luc Mélenchon a entrepris de recadrer l'un d'eux, au beau milieu d'une réponse à une question. "Non, mettez-vous de l'autre côté, vous ne passerez pas votre bras du côté de la tête de cette dame. Non monsieur ! Un peu moins de machisme ça vous ferait du bien", a-t-il vertement tancé.

Hors-champ, le journaliste s'est déplacé. Ce qui ne satisfaisait toujours pas Jean-Luc Mélenchon. "Non plus, là, il y a encore quelqu'un. Vous allez encore changer de place. Et vous aussi", a-t-il invectivé avant de déclarer que la conférence était "terminée".

Jean-Luc #Mélenchon ne touche déjà plus terre, il vole.



pic.twitter.com/XfH3nfONnD — Nunès Christopher (@NunesChr) 20 juin 2017

Cédric Villani, "le matheux"

Au cours de sa déclaration à la presse, durant laquelle il a aussi fait part de son "très grand bonheur" d'être élu député, l'ancien membre du Front de Gauche a (re)commencé à égratigner ses homologues de La République En Marche (REM). Et c'est Cédric Villani, mathématicien récipiendaire de la médaille Field en 2010 et élu dans la cinquième circonscription de l'Essonne, qui en a fait les frais. "J'ai vu le matheux, je vais lui expliquer le contrat de travail, il va tomber par terre. Il ne le sait pas, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il ne sait pas que la journée de huit heures, c'est cent ans de lutte. Il croit que ça a toujours été comme cela", a taclé Jean-Luc Mélenchon.

> "J'ai vu le matheux, je vais lui expliquer le contrat de travail", Mélenchon s'en prend à Villani Durée : 00:37 |

L'intéressé lui a répondu avec humour sur Twitter. "J'en ai vu des contrats de travail... mais c'est toujours un plaisir de recevoir des cours particuliers !"

Cher @JLMelenchon, Directeur de l'IHP, j'en ai vu des contrats de travail... mais c'est tjs un plaisir de recevoir des cours particuliers ! https://t.co/Zu5JWcnK4G — Cédric Villani (@VillaniCedric) 20 juin 2017

La critique du drapeau européen

Des événements qui se sont déroulés avant de pénétrer dans les murs du Palais Bourbon pour une visite, au cours de laquelle Jean-Luc Mélenchon s'est cette fois offusqué de la présence d'un drapeau européen derrière le perchoir, lieu où siège le président de l'hémicycle. "Franchement, on est obligé de supporter ça ? (...) C'est la République française ici, ce n'est pas la Vierge Marie. Je ne comprends pas", a-t-il déclaré.



Selon un journaliste du Journal du Dimanche, l'allusion religieuse serait liée à une représentation de la madone avec une couronne à 12 étoiles, du même nombre que celles qui figurent sur le drapeau européen.