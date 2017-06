publié le 23/06/2017 à 16:42

Tandis que le Canada s'engage davantage pour l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau mondial, les États-Unis semblent, depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, faire reculer les droits fondamentaux des femmes à disposer de leur corps. Nouvel exemple, jeudi 22 juin, lorsque le Conseil de l'ONU des droits de l'homme a adopté une résolution, présentée par le Canada, condamnant les abus et discriminations à l'encontre des femmes.



Le texte déplore "la persistance et l'omniprésence de toutes formes de violence à l'encontre des femmes et des filles dans le monde", et appelle les pays à prendre des mesures immédiates pour prévenir la violence et les discriminations basées sur le sexe.

Mais le pays de l'oncle Sam a mis son grain de sel en refusant d'approuver un paragraphe mentionnant l'accès à l'avortement dans des conditions sanitaires sûres.

Le paragraphe en question appelle les pays à faire en sorte que leurs services de santé procurent aux femmes des soins "complets et de qualité concernant la sexualité et la procréation", y compris "un avortement sûr lorsque de tels actes sont autorisés par la législation nationale".



"Les États-Unis soutiennent pleinement le principe d'un choix volontaire concernant la santé maternelle et infantile et le planning familial", a déclaré Jason Mack, le représentant américain aux Nations unies. "Mais nous ne reconnaissons pas l'avortement en tant que méthode de planning familial, et nous ne soutenons pas l'avortement dans nos programmes d'assistance à la santé en matière de procréation", a-t-il également ajouté.





Cette déclaration n'a rien d'une surprise. Depuis que le président Donald Trump est arrivé au pouvoir en janvier dernier, son gouvernement a tari l'aide américaine aux organisations étrangères qui pratiquent ou même fournissent des informations sur l'avortement.



D'autres États ont également exprimé un désaccord avec tout ou une partie du texte proposé (comme le Bangladesh, la Chine et l'Egypte), même si la résolution a été adoptée unanimement sans vote.