publié le 21/02/2018 à 08:21

"Le 8 mars n'est pas une fête ! On ne veut pas des cadeaux, mais des droits effectifs et des salaires égaux !", rappelle le compte Twitter dédié au 8 mars, à savoir la Journée internationale des droits des femmes.



Pour vivre pleinement cet événement où sont bannies les fleurs et les boîtes de chocolats (ce n'est pas Saint-Valentin), des manifestations se programment un peu partout en France. Dans la capitale française par exemple, les bibliothèques de la Ville de Paris proposent des lectures, débats, rencontres ou expositions tandis que les salles de théâtre ou de spectacle invitent des artistes féminines à monter sur scène.

Pour les plus militantes, une grève est organisée afin de lutter contre les inégalités salariales tandis qu'un collectif français appelle les citoyennes et citoyens à habiller les villes françaises de leurs affiches à l'effigie de Simone Veil. Bref, vous ne vous ennuierez pas, la preuve en un programme.

Participer à une conférence ou un débat

Une projection/débat autour du film Des femmes et des hommes : pour découvrir ce documentaire sorti en 2014 sur les inégalités dans le monde, rendez-vous au cinéma l'Écran à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) dès 19h45 (entrée libre sur inscription).



Des tables rondes sur la place des femmes dans la Culture avec la Mairie de Paris : rendez-vous de 9h à 16h45 à la Maison des Métallos, dans le XIème arrondissement de Paris.

Sortir dans la rue

Faire grève : pour celles et ceux qui peuvent se le permettre, un collectif baptisé "8 mars 15h40" appelle les citoyens et citoyennes à sortir dans les rues pour militer contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Ces dernières sont toujours payées 26% de moins que leurs homologues masculins.



Le collectif Merci Simone appelle les femmes et les hommes de France à coller à l'occasion de cette journée des portraits de Simone Veil dans toutes les villes du pays. Une manière de rendre hommage à cette femme politique qui a beaucoup oeuvré pour les droits des femmes. Vous pouvez vous procurer les affiches via une campagne de financement participatif (5 euros le petit modèle, 15 euros le grand).

Découvrir le "Tour des Reines", en référence aux bicyclettes, "symbole de la liberté, de l'indépendance et de l'émancipation", à Chalon-sur-Saône, à Chalon Co-Working de 13 à 17 heures.

Faire une pause culture

Aller écouter Louane en concert, en compagnie du groupe Her, à l'initiative de la semaine des arts de HeForShe : cela se passe à l'Unesco dans le VIIème arrondissement de Paris.



Admirer les 17 affiches qui résument les luttes des femmes dans la monde à la Médiathèque Jean-Pierre Melville (XIIIème arrondissement de Paris), en collaboration avec la bibliothèque Marguerite Durand, spécialisée dans l'histoire des femmes et du féminisme. D'autres conférences et rencontres sont proposées par l'ensemble des bibliothèques de la ville de Paris.



Se cultiver sur les "femmes totem d'Outre-mer" avec le Musée de l'homme, dans le XVIème arrondissement de Paris.



Se rendre au théâtre pour découvrir la pièce Les Monologues du Vagin. À Paris, par exemple, Muriel Robin sera sur la scène du théâtre Bobino pour interpréter le texte écrit par Eve Ensler.

Netflix (and fight)

Pour celles et ceux qui sont contraints de rester chez elles ou chez eux le Jour J (mais ont la chance de bénéficier d'un abonnement sur la plateforme de streaming en ligne Netflix), vous pouvez choisir de consacrer votre soirée au visionnage d'un ou plusieurs films mettant en avant les femmes.



Exemples avec Women at 1914-1918 war (pour découvrir le rôle des femmes pendant la Première guerre mondiale), Orange is the new black (la série qui peint le quotidien de femmes incarcérées aux États-Unis) ou encore le documentaire Heroin(e) (nommé aux Oscars cette année), Frida (biopic consacré à l'artiste mexicaine Frida Khalo, interprétée par Salma Hayek)... Attention au binge watching.



Pour découvrir d'autres actions, événements et rassemblements, découvrez la carte du collectif "8 mars 15h40".