publié le 01/12/2017 à 07:23

En manque d'inspiration à l'approche des congés d'hiver ? Vous passez plus de temps à chercher un film ou un documentaire à voir sur Netflix qu'a vraiment vous divertir et/ou vous instruire ? Pas de panique ! Girls est là pour ça.



La plateforme de visionnage en ligne possède un catalogue éclectique. Entre les comédies américaines potaches, les drames qui font pleurer à grosses larmes et les films indépendants devant lesquels, on avoue, on s'endort parfois, se cachent de nombreuses pépites cinématographiques.

Dans la catégorie des documentaires, vous trouverez vite de quoi vous rassasier. Entre les portraits de femmes inspirantes et aux parcours extraordinaires, telle que la journaliste et écrivaine américaine Joan Didion, plusieurs documentaires viennent combler nos lacunes historiques, concernant l'histoire des femmes. Qu'ils s'agissent de notre époque contemporaine ou d'un temps plus lointain, voici cinq documentaires à ajouter dès aujourd'hui sur votre liste Netflix.

1. Pour faire connaissance avec celles qui ont changé l'histoire

"On dit que j'ai surgi d'un tapis nue comme Vénus devant César, l'homme le plus puissant du monde. À Rome, on m'a surnommée 'la reine putain'." Vous l'avez reconnue, cette femme qui avoue s'être servie d'un empereur pour réussir avant d'ajouter qu'elle a aimé le second et qu'elle n'a jamais voulu se donner au troisième, c'est Cléopâtre, reine d'Égypte.



Elle est l'une des puissantes mises à l'honneur dans la série Netflix Ces femmes qui ont fait l'histoire. Un programme divisé en plusieurs épisodes de près d'une heure chacun et dans lequel vous allez faire connaissance avec, entre autres, Jeanne d'Arc ou Elizabeth I. On vous souhaite un bon voyage dans le temps à la rencontre de celles qui ont changé l'histoire.

2. Pour découvrir ces héroïnes du quotidien

> Heroin(e) ' Official Trailer [HD] ' Netflix Date : 22/11/2017

Heroin(e), un documentaire original Netflix, débute avec une intervention. Une femme, âgée de 23 ans, a fait une overdose dans les toilettes d'un restaurant. Elle est décédée. Jan Rader est la cheffe adjointe des pompiers d'Huntington, ville de Virginie aux États-Unis surnommée 'la capitale américaine de l'overdose".



C'est elle, parmi d'autres femmes, qui s'occupe de ce type d'affaires devant les caméras de Netflix. Un portrait glaçant d'une Amérique où ces héroïnes ordinaires tentent de mettre fin au fléau de leur ville.

3. Pour comprendre les nouvelles formes de violences faites aux femmes

> Audrie & Daisy ' Official Trailer [HD] ' Netflix Date : 22/11/2017

À quoi doivent faire face les femmes du XXIème siècle comme nouvelles formes de violences ? Audrie & Daisy, documentaire original Netflix, l'illustre parfaitement : le harcèlement en ligne.



Cette forme de violence ne se limite pas au virtuel. Ses conséquences peuvent être on ne peut plus réelles. Audrie et Daisy en ont fait les frais : elles ne se connaissent pas mais ont toutes les deux vécues la même histoire : après avoir été agressées et violées lors d'une soirée, elles ont été harcelées et menacées sur les réseaux sociaux. L'une d'elle s'est donnée la mort et l'autre a dû faire face à la mauvaise foi d'une culture américaine où l'on préfère protéger les auteurs de ces violences plutôt que de condamner leurs actes.

4. Pour savoir d'où l'on vient

> She's Beautiful When She's Angry Official Trailer 1 (2014) - Documentary HD Date : 22/11/2017

"Une majorité des états (aux États-Unis, NDLR.) restreint l'accès des femmes aux soins de santé reproductive". Pourtant, "des milliers de femmes se sont battus pour ces droits quand un nouveau mouvement des femmes est apparu entre 1966 et 1971".



Diffusé en 2014, à l'ère Obama, le documentaire She's Beautiful When She's Angry est on ne peut plus d'actualité depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche des États-Unis. Parce que pour comprendre les combats d'aujourd'hui, il faut savoir d'où l'on vient.

5. Pour revivre un match qui a changé l'histoire

1973. Billie Jean King est la joueuse de tennis numéro 1 aux États-Unis. Elle évolue dans un milieu ouvertement machiste et sexiste à l'encontre des championnes de tennis. Pour mettre un terme à cela, elle s'entoure des meilleures joueuses de sa génération et finit par prendre part à l'un des matches les plus regardés de l'histoire du tennis : The Battle of the Sexes, "La guerre des sexes".

Une histoire brillamment adaptée au cinéma cette année et incarnée par Emma Stone et Steve Carell, dans le rôle de Bobby Riggs, le plus grand des machos des courts de tennis.