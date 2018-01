Islande : l'égalité salariale entre les femmes et les hommes consacrée par la loi

publié le 03/01/2018 à 14:09

Les autorités islandaises en avaient fait l'annonce au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, le 9 mars 2017. Une loi allait être promulguée pour obliger les entreprises à payer les hommes et les femmes de manière égale, faisant de l'Islande le premier pays au monde à légiférer sur cette question, cruciale dans le combat pour l'égalité globale entre les genres.



Dans la foulée, le projet de loi avait été présenté par le gouvernement islandais, en avril dernier. "L'histoire a montré que si nous voulons le progrès, il faut l'imposer", avait alors déclaré Thorsteinn Viglundsson, le ministre des Affaires sociales, rappelait Le Monde à l'automne 2017. Le Parlement avait donné son aval au texte en juin.

Neuf mois après ses premiers balbutiements, le projet de loi est devenu réalité, en entrant en vigueur le 1er janvier 2018. Les entreprises privées comme les services publics du pays nordique, comptant plus de 25 salariés, sont désormais susceptibles d'être contrôlés par les autorités, qui veilleront au respect de la législation, en utilisant, au besoin, la coercition. En cas d'entorse à ce principe d'égalité salariale, des sanctions pécuniaires pourront être prises à leur encontre.

Un certificat de conformité à renouveler tous les trois ans

Les entreprises soumises à cette loi se verront décerner un certificat qui devra être renouvelé tous les trois ans, précise l'ambassade d'Islande en France, contactée par RTL.fr. Le Centre pour l'égalité entre les genres, sous la houlette du gouvernement, sera chargé de veiller concrètement à la bonne application du texte.



Dans le texte de loi, consulté par RTL.fr, des objectifs précis sont énoncés. Parmi lesquels, "assurer l'égale influence des femmes et des hommes dans la société", le développement des recherches sur le genre, et le fait de permettre aux femmes comme aux hommes de concilier leur travail avec leur vie familiale, équitablement.

L'Islande en tête du classement mondial sur la parité

L'égalité salariale entre les femmes et les hommes n'est pas un enjeu propre à l'Islande. En France, un mouvement visant à dénoncer ces inégalités avait concrètement pris chair, le 3 novembre 2017.



Une action à l'initiative de Rebecca Amsellem, fondatrice de la newsletter Les Glorieuses, qui souhaitait alerter l'opinion sur le fait qu'à partir de 11h44 ce jour-là, les femmes françaises travaillaient bénévolement jusqu'à la fin de l'année 2017, selon des données récoltées et publiées par l'agence Eurostat.



Dans son rapport annuel sur la parité, le Forum économique mondial avait placé l'Islande sur la plus haute marche du podium, en novembre 2017. Un classement que l'île domine depuis neuf ans. À titre de comparaison, la France ne figure qu'en onzième position, gagnant six places par rapport à l'année précédente.