Pourquoi faut-il sauver la bibliothèque Marguerite-Durand ?

publié le 17/11/2017 à 07:14

"Montrons que nous tenons à cette bibliothèque et que nous ne la laisserons pas détruire !" Le message est clair et inscrit noir sur blanc sur la page de cet événement Facebook intitulé "Rassemblement devant la BMD !".



"BMD", c'est pour "Bibliothèque Marguerite-Durand", le seul endroit en France où l'on peut consulter, emprunter, lire des ouvrages entièrement consacrés à l'histoire des femmes, au féminisme et au genre. Située dans le 13ème arrondissement, cette bibliothèque municipale de la Ville de Paris était d'abord installée dans le 5ème arrondissement au moment de sa création en 1932. On doit son existence à la journaliste et militante féministe Marguerite Durand qui a fait don de ses collectes féministes à la Ville de Paris avant sa mort. Une manière pour elle de s'assurer de la conservation de ses travaux et précieux documents.

85 ans plus tard, ce trésor est en danger. La BMD va devoir quitter les lieux qu'elle occupe depuis 1989 pour permettre à la médiathèque Jean-Pierre Melville d'étendre ses ouvrages. Conséquence : la BDM, qui manquait déjà de place dans son bâtiment de 13ème arrondissement, comme le racontait l'historienne Christine Bard dans un épisode du podcast La Poudre, sera relogée dans la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), dans le 4ème arrondissement. Problème : ses rayons débordent également. Les collections de la BMD "seront donc stockées dans des magasins extérieurs, en un lieu non précisé", s'alarme l'Association Archives du Féminisme dans un texte accompagnant la pétition appelant au sauvetage de la bibliothèque.



Cette dernière, signée par près de 10.000 personnes, est adressée à la Mairie de Paris. L'objectif : faire renoncer ce projet de déménagement à Anne Hidalgo, la maire de la capitale, et demander un "lieu d’accueil offrant à la bibliothèque Marguerite Durand une véritable visibilité et des conditions de fonctionnement dignes".



Pour manifester son soutien autrement qu'en ligne, le collectif Sauvons la BMD organise samedi 18 novembre un rassemblement devant les locaux de cet endroit précieux. Christine Bard, historienne spécialiste de l'histoire du genre et porte-parole du collectif, a répondu aux questions de Girls au sujet de cette opération de sauvetage.

Il y a une attitude unanime pour demander à la Mairie de Paris un projet ambitieux Christine Bard, historienne spécialiste de l'histoire du genre Partager la citation





Girls : Pourquoi avoir organisé ce rassemblement ?

Christine Bard : Pour montrer notre attachement à la BMD en tant que bibliothèque spécialisée mais aussi en tant que lieu de mémoire, de culture et de citoyenneté. On est très attachées à cette bibliothèque, et je pense que par le passé, on ne l'a pas assez dit, pas assez montré alors que cela fait plus de 20 ans que la bibliothèque est saturée et en manque de moyens. La Mairie de Paris n'a pas prêtée attention à cela et n'a sans doute pas mesuré son importance. Justifiant alors son expulsion et sa relocalisation à cause de son manque de lecteurs, lectrices et dynamisme.





À quoi peut-on s'attendre pour le rassemblement de samedi ?

Nous apporterons des marguerites sous différentes formes, il y aura des slogans "je suis Marguerite" ou "Nous sommes toutes et tous Marguerite". On est en train de créer un rapport de force contre la Mairie de Paris. Le rassemblement, organisé par le Collectif Sauvons la BMD est soutenu par des associations de recherche sur le genre, féministes, celle des bibliothécaires de France, tous les syndicats des bibliothèques. Il y a une attitude unanime pour demander à la Mairie de Paris un projet ambitieux pour la seule bibliothèque de France de ce genre.





Pourquoi la BMD est-elle importante ?

Le travail qui est fait dans cette bibliothèque est multiplié par les productions de ses lecteurs et lectrices qui écrivent des livres, des mémoires ou donnent des exposés dans des lycées sur ces sujets. Aujourd'hui c'est essentiel, on a plus que jamais besoin de s'appuyer sur ces ressources. On ne peut pas la laisser vivoter et régresser. Parce que c'est par la culture et l'éducation qu'on peut faire changer les choses et insuffler une dynamique plus égalitaire dans la société.

Pourquoi on se contente de si peu, nous les femmes et féministes, il faut avoir de l'ambition ! Christine Bard, historienne spécialiste de l'histoire du genre Partager la citation





Comment aider la BDM si on ne peut pas venir samedi ?

Signer la pétition, consulter le site régulièrement pour se tenir informée, envoyer des lettres à Anne Hidlago et Bruno Julliard, son premier adjoint, pour dire que la BMD a besoin de plus d'espace que 90m² et ses 2 kilomètres linéaires.



Les prochaines étapes dans votre combat pour la sauver ?

On nous propose une troisième réunion avec la Mairie. Mais le déménagement est non négociable alors que la destination choisie pose des problèmes techniques. Ce n'est pas le projet ambitieux qu'on attend parce qu'on aura toujours ce manque de place pour les collections d'ouvrages et une impossibilité d'y organiser des débats.



Qu'est-ce que sa disparition peut entraîner pour le savoir des luttes féministes ?

Régulièrement, l'existence du féminisme est nié, il ne faut pas retomber dans les mêmes pièges. Les ouvrages conservés dans la bibliothèque BMD sont les archives de l'avenir ! Est-ce normal que dans ce pays, on est rien de mieux que ce minuscule espace ? il faut regarder la Bibliothèque Léonie-La-Fontaine à Bruxelles ! Pourquoi on se contente de si peu, nous les femmes et féministes, il faut avoir de l'ambition !



Le rassemblement devant la Bibliothèque Marguerite-Durand aura lieu samedi 18 novembre à partir de 14h devant le 79, rue nationale dans le 13ème arrondissement de Paris.