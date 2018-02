publié le 06/02/2018 à 07:10

Il y a 100 ans, le 6 février 1918, le Parlement britannique adoptait la "Loi de 1918 sur la représentation populaire" : 8 millions de femmes - âgées de plus de 30 ans - étaient ajoutées aux registres électoraux. Il fallut attendre encore dix ans pour que les femmes obtiennent de pouvoir voter dès 21 ans, comme les hommes.



Parmi les militantes qui ont lutté pour ce droit, les Suffragettes ont marqué le pays par leurs actions d'une violence inédite à une époque où leurs semblables avaient peu de droits et ne jouaient aucun rôle sur la scène médiatique. Il a fallu que ces activistes passent par les bombes ou des grèves de la faim pour obliger les autorités à les écouter et à prendre en compte leurs revendications pour l'égalité.

À l'occasion de ce centième anniversaire, voici quatre infos à connaître sur ce mouvement qui a inspiré d'autres générations de femmes à lutter pour l'égalité, en particulier en France, où le droit de vote a été accordé en 1944.

1. Le terme "Suffragettes"

Les "Suffragettes" sont à l'origine un quolibet dont le Daily Mail accable en 1906 les militantes de la "Women's social and political union" (WSPU), une organisation créée en 1903 par Emmeline Pankhurst à Manchester, dans le nord de l'Angleterre. Des organisations militantes qu'on appelait alors "suffragistes" revendiquaient ce droit fondamental depuis les années 1870.



Les Suffragettes s'approprient ce surnom, se considérant comme des guerrières guidées par le mot d'ordre : "Des actions, pas des mots". D'autres groupes, plus pacifistes, préféraient militer en menant des actions de lobbying par exemple.

Cinq Suffragettes : Lady Constance Lytton, Annie Kenney, Emmeline Pethick-Lawrence, Christabel Pankhurst et Sylvia Pankhurst Crédit : MARY EVANS/SIPA

2. Bombes, grève de la fin, violences : leurs méthodes

Les suffragettes brisent des vitrines, posent des bombes et sabotent les réseaux électriques. Leurs actions ont choqué le royaume britannique peu habitué à ces méthodes radicales.



Le plus spectaculaire de leurs coups est l'attentat à la bombe commis au domicile du Premier ministre David Lloyd George en 1913. La même année, Emily Davidson est la première militante à mourir en "martyre" en se jetant sous les sabots du cheval qui courait pour le roi George V, lors de la course du Derby d'Epsom.

Emily Davidson, première "martyre" du mouvement des Suffragettes Crédit : HO / MUSEUM OF LONDON / AFP

Des centaines de suffragettes ont été emprisonnées par les autorités et ont observé des grèves de la faim derrière les barreaux. Beaucoup étaient gavées, une pratique interdite en 1913 par une loi. Cette dernière a contraint les autorités à libérer les prisonnières lorsqu'elles étaient trop faibles. Elles étaient toutefois reconduites en prison lorsque leur état le permettait à nouveau. Emmeline Pankhurst par exemple, la fondatrice du mouvement élue comme l'une des personnalités les plus influentes du XXème siècle par le Time en 1999, a ainsi été emprisonnée et libérée à onze reprises.



Les opposants au droit de vote féminin voyaient dans ces tactiques de nouvelles preuves de l'irresponsabilité et de la fragilité émotive des femmes.

3. Un mouvement (presque) global

Bien qu'issue de la bourgeoise - comme la plupart des femmes à la tête des mouvements féministes - Emmeline Pankhurst a su mobiliser des forces issues de la classe ouvrière en particulier dans les usines de textile du nord du pays ou dans le quartier de l'East End à Londres. C'est ce que raconte le film Les Suffragettes, sorti en 2015.

> Les Suffragettes - Bande-annonce VOST Date : 01/02/2018

On ne connaît pas précisément le nombre de suffragettes enrôlées mais cette organisation n'avait guère le soutien de l'opinion. Elles étaient vivement critiquées par des femmes qui estimaient qu'elles trahissaient leur rôle de mère et d'épouse.

4. Le rôle de la guerre

Des historiens estiment cependant que le rôle joué par les femmes pendant la Première Guerre mondiale a contribué bien davantage à l'adoption de la loi de 1918 que les actions des suffragettes.



Aux champs, dans les usines, dans les bureaux et les commerces, les femmes se sont mises à occuper les postes des hommes mobilisés. Leur rôle dans la société s'en est trouvé profondément transformé.

"Le droit de vote pour les femmes" Crédit : MARY EVANS/SIPA

"Beaucoup de féministes espéraient que leur effort patriotique pendant la guerre appuierait leur demande d'accéder au droit de vote", affirme l'historien Joshua Goldstein dans War and Gender. Emmeline Pankhurst elle-même, au début de la guerre, a appelé ses militantes à suspendre les actions pour participer à l'effort de la guerre.



De fait, à la fin du conflit, ont été adoptées les premières réformes vers une égalité des droits. Si les Britanniques obtiennent le droit de vote en le 6 février 1918, ce n'est que dix ans plus tard, alors qu'Emmeline Pankhurst est déjà morte, qu'elles ont strictement les mêmes droits de vote que les hommes.