publié le 08/12/2017

Nadia El Bouga est "sexologue, féministe et musulmane". C'est comme ça qu'elle est présentée sur la couverture de La Sexualité dévoilée, le livre qu'elle a co-écrit avec la journaliste Victoria Gairin. Son regard, franc et chaleureux, vous fixe comme une invitation à ouvrir les premières pages de cet ouvrage.



Comme les planches de la dessinatrice Emma, la dernière publication de Leïla Slimani, La Sexualité dévoilée est un ouvrage écrit pour déconstruire les stéréotypes, idées reçues et amalgames concernant l'Islam. C'est également une invitation au plaisir pour toutes et ce, peu importe vos croyances et votre religion.

Nadia El Bouga débute son récit les pieds dans le plat en racontant ce jour où elle a décidé de garder son voile après la prière à la Mosquée. L'incompréhension de sa mère, l'inquiétude du père. Mais sa fierté à elle, de pouvoir revendiquer ce "tissu" comme symbole de sa liberté. Nadia l'exprime également par son métier.

"La Sexualité dévoilée" de Nadia El Bouga et Victoria Gairin Crédit : Grasset

Un livre destiné à toutes et tous

Elle est sexologue et anime une chronique "sexo" sur Beur FM où elle aborde sans tabou des sujets comme l'endométriose, le déni de grossesse, l'orgasme ou les fantasmes. On parle d'ailleurs de Nadia El Bouga comme d'une OVNI, "objet voilé non identifié", comme pour souligner sa rareté et l'importance de son discours.



Si Nadia El Bouga s'adresse en grande majorité à un public de culture maghrébine sur Beur FM, La Sexualité dévoilée est à mettre entre les mains de femmes et d'hommes de tous les milieux, de toutes les cultures et de toutes les confessions. Comme celles et ceux qui viennent dans son cabinet de sexologue pour arriver un bout d'un trouble sexuel.



La Sexualité dévoilée, de Nadia El Bouga et Victoria Gairin, Grasset, 224 pages, 18 euros