Tous les 14 février, les amoureux transits du monde entier se plient en 4, 8 ou 16 pour faire plaisir à l'être aimé. Tous ? Non. Des irréductibles féministes préfèrent célébrer un autre "V-Day". Ce 14 février, plus que l'amour, elles fêtent le vagin. Le "V" de "V-Day" représentant à la fois la "Victoire", la "Valentine" et le "Vagin". Un mouvement qui n'est pas né d'hier, mais qui fait parler aujourd'hui.



À l'heure où les combats féministes sont plus importants que jamais dans les dernières décennies, où les droits des femmes considérés acquis reculent dans certains pays et où les violences faites aux femmes ne semblent pas diminuer, le mouvement V-Day rappelle les combats à mener, notamment le 14 février.

Ce mouvement activiste se définit comme un "catalyseur qui promeut les événements créatifs permettant aux organisations anti-violence existantes de sensibiliser le grand public, de lever des fonds et de trouver un deuxième souffle. V-Day renforce la mobilisation dans la lutte pour faire cesser la violence envers les femmes et les filles, y compris le viol, l'inceste, les coups, la mutilation génitale féminine (MGF) et l'esclavage sexuel", peut-on lire sur le site officiel de l'événement. Le mouvement ne connaît pas de frontières puisqu'il tend à avoir une influence sur le sort des femmes du monde entier, aussi bien en Amérique, qu'en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie.

Le tout est né de la pièce humoristique Les Monologues du Vagin. Une oeuvre au succès internationale et traduite dans plus de 48 langues, mise en scène dans 140 pays dans le monde. À Paris, cela fait même dix ans que les usagers du métro peuvent passer devant la publicité de la représentation théâtrale.



Son auteure, Eve Ensler, a rayonné à l'internationale avec ce manifeste engagé pour la libération de la femme. Le mouvement V-Day est intrinsèquement lié à la pièce. Il a été lancé deux ans après sa première représentation en public. Elle est jouée à travers le monde grâce au mouvement activiste pour sensibiliser sur le sort des femmes à travers la planète.

Contre le "stéréotype de la femme passive"

Le V-Day, c'est aussi une bataille contre la société normée. "Je suis plutôt partisane pour fêter 'V-Day', que l'on fête également le 14 février, mais en honneur des femmes et non pas du couple", explique alors Madeleine à Girls, une jeune étudiante américaine. "Fort de sa connotation hétéronormée et désormais commerciale, la journée n'est pas démocratisée et perpétue de plus le stéréotype de la femme passive, dans l'attente de cadeaux de son compagnon - trophées de l'amour qui lui éprouve (...) La femme passe d'un rôle de femme objet - tel qu'il lui est prescrit par la Saint-Valentin - à celui de femme-sujet", poursuit-elle.



Au-delà du combat contre les violences, c'est aussi une lutte pour sortir d'une tradition jugée patriarcale et qui concerne presque exclusivement les couples hétérosexuels, selon cette étudiante de 23 ans. Avec plus de 100 millions de dollars collectés en moins de 20 ans, le mouvement activiste n'est pas prêt de disparaître.