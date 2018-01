publié le 25/01/2018 à 16:18

Mercredi, fin de journée, le rendez-vous est donné au bar Les Dessous d'Orphée, dans le IXème arrondissement de Paris. Pour un lieu prêt à accueillir des discussions intimes, il fallait l'inventer !



Dans ce bar sombre tout en longueur, une vingtaine de personnes sont installées les unes à côté des autres. La plupart ne se connaissent pas, d'autres sont venues en couple, toute orientation sexuelle confondue, pour participer à un atelier mixte autour de la sexualité masculine.

L'événement est organisé par Le Cabinet de Curiosité Féminine, association fondée en 2013 et dont la mission est simple : (faire) parler de sexualité, déconstruire les clichés, militer pour l'égalité et lutter contre les discriminations comme les violences. Un (vaste) programme qui connait un joli succès. Chaque mercredi, les ateliers du Cabinet affichent complets.

Alexia, co-fondatrice du Cabinet des curiosités, et Claire sont sexologues de formation. Ce sont elles qui animent durant deux heures l'événement. Elles livrent des clés de savoir aux participantes et participants, encouragent le débat, les échanges ou les points de vue dans un cadre bienveillant.



Leur objectif : apporter de nouvelles connaissances et déconstruire des croyances. Parce qu'au même titre que la sexualité dite "féminine", celle des hommes n'échappe pas aux injonctions, idées reçues et méconnaissances de certains sujets. La preuve par six.

1. Le "frein" peut se rompre (et ça fait très mal)

Dans l'anatomie du sexe masculin, il y a plusieurs zones érogènes comme la verge, les testicules ou encore le gland. Le "frein" fait également partie de cette liste d'endroits qui font du bien.



Attention cependant à ce dernier, préviennent Alexia et Claire, "il peut se rompre" lors de rapports sexuels plutôt musclés. À la suite de sa rupture, les douleurs rapportées par les hommes sont particulièrement intenses.

2. Il y a trois types d'érection

Si le point final reste le même (l'éjection du sperme), il existe bien trois types d'érection : l'érection dite "réflexe" qui intervient après une stimulation des zones érogènes, la "psychogène", qui fait intervenir les sens ou les fantasmes, et enfin l'érection "nocturne", une mécanique inconsciente qui a lieu pendant le sommeil paradoxal.



Les spécialistes donnent plusieurs explications : envie d'uriner, déclenchement d'une hormone qui favorise la mise en énergie pour le réveil, maintient de la qualité des corps caverneux... Bref, rien d'alarmant et tout ce qu'il y a de plus naturel.

3. Le pénis n'est pas un muscle

Oui vous avez bien lu, le pénis n'est pas un muscle synonyme de la virilité mais bien un organe composé de corps caverneux et de corps spongieux. Il n'est donc pas possible de le faire grossir comme on pourrait le faire avec ses biceps.

4. La prostate peut se stimuler de l'extérieur

La prostate est une zone érogène du corps humain masculin. On peut l'atteindre directement en insérant un doigt ou un sextoy spécialement conçu pour par l'anus.



Mais il existe une autre manière de stimuler cette zone, révèlent les sexologues du Cabinet de Curiosité Féminine. Il s'agit de "la petite zone plus douce entre les testicules et l'anus". Le plaisir sera moins intense mais l'exploration mérite d'être essayée pour celles et ceux qui le désirent.

5. L'éjaculation peut être "rétrograde"

Avec un peu d'entrainement, il est possible pour les hommes de s'entraîner à bloquer leur érection en contractant le sphincter (muscle autour de la vessie). Cette dernière n'éjecte alors pas le sperme normalement mais fait demi tour pour renvoyer le tout vers la vessie.



"Chez certains hommes, notamment ceux pratiquant le tantra ou le tao, cette pratique décuple le plaisir", tandis qu'elle peut être désagréable pour d'autres.

6. Les hommes ont leur ménopause à eux

Il n'y a pas que les femmes qui sont sujettes aux bouleversements hormonaux. À partir de 30 ans, certains hommes connaissent une (légère) baisse de testostérone qu'on appelle l'andropause. Cette dernière s'exprime à hauteur de 1% environ de diminution par an et entraîne des symptômes à la fois physiques (problèmes d'érection, prises de poids) et psychologiques (baisse de la libido, insomnies, irritabilité).



C'est un phénomène peu connu et peu de données sont disponibles à ce sujet. Un traitement à la testostérone existe bel et bien mais là aussi, les recherches scientifiques ne permettent pas d'expliquer si cela atténue véritablement les symptômes.



Pour soutenir les actions du Cabinet de Curiosité Féminine, une campagne de financement participatif a été lancée pour la mise en place d'ateliers (gratuits) sur les violences faites aux femmes.