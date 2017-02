publié le 17/02/2017 à 07:10

Jusqu'à récemment, je n'étais pas du tout copine avec Blake Lively. Parce que c'était la fille qu'on adorait détester dans Gossip Girl, série culte des années 2000, dans laquelle je ne supportais d'ailleurs ni son jeu d'actrice, ni son personnage. J'étais passée à côté de Quatre filles et un jean, le teen movie qui l'a fait connaître en 2005 et j'avais ce préjugé : si elle est une star aujourd'hui, c'est parce qu'elle est passée par la case rhinoplastie.



Ne me demandez pas d'où me venaient ces jugements étranges et sans fondements (jalousie, peut-être ?), j'avais décidé que Blake Lively était beaucoup moins cool que Taylor Momsen (Jenny dans Gossip Girl et surtout, chanteuse du groupe The Pretty Reckless) et que, quoi qu'elle fasse, elle m'énerverait. Ça, c'était avant.

Depuis, j'ai appris à faire la part des choses. À force de voir son nom apparaître ici et là dans mes fils d'actualité, je me suis surprise à penser à Blake Lively d'une tout autre matière. Un mélange de culpabilité, et d'admiration. J'ai fait la paix avec la comédienne américaine, et je vous explique pourquoi.

Ambassadrice de la sororité

Détrompez-vous, il n'y a pas que la bande copines de Taylor Swift, ou squad pour les fans, dans la vie. Blake Lively et ses meilleures amies élèvent le niveau bien au-dessus. Et pour cause, elles se connaissent depuis plus de 10 ans.



Le crew de l'actrice californienne ? Amber Tamblyn, Alexis Bledel et America Ferrera, les trois actrices avec lesquelles Blake partageait l'affiche de Quatre filles et un jean, l'adaptation cinématographique de la série littéraire d'Ann Brashares.

Amie fidèle, Blake poste régulièrement sur son compte Instagram des clichés d'elles. "Pas simplement des amies, mais des sœurs, des mentors, mon inspiration. Des artistes, poètes, activistes, des femmes", a même écrit Blake. Une amitié qui force l'admiration.

L'autodérision comme marque de fabrique

Oui, à 29 ans, Blake est belle, grande, fine, ses cheveux blonds de Californienne semblent si soyeux et son large sourire rayonne en toutes circonstances. Mais l'actrice maîtrise également l'art du second degré.



Depuis qu'elle et son époux, l'acteur Ryan Reynolds (Deadpool, La Proposition), ont révélé leur amour au grand jour, ils sèment des petites blagues au grès de leurs postes Instagram et apparences publiques. Mention spéciale pour les selfies de l'actrice, qui ne la mettent pas toujours en valeur.

Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 20 Mars 2015 à 20h46 PDT

Son engagement pour les femmes et les filles

Je ne sais pas quand Blake Lively a eu son éveil féministe, mais ces temps-ci, elle ne cesse de s'exprimer sur le sujet des droits des femmes et des filles. L'actrice a par exemple participé à la campagne "Poverty is Sexist", qui lutte pour que toutes les filles à travers le monde aient accès à l'éducation, elle était évidemment dans les rangs de la Women's March le 21 janvier dernier et délivre dès qu'elle le peut des discours sur l'importance de se soutenir entre femmes.



"Nos silhouettes et nos tailles sont différentes. Nos couleurs de peaux sont différentes. Nous sommes belles à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous sommes bienveillantes. Nous sommes courageuses et vulnérables. Nous sommes imparfaites et parfaites. Nous valons le coup et nous avons tous une histoire à raconter", écrit-elle sur Instagram.

C'est vraiment beau de voir les femmes se rapprocher. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu Blake Lively Partager la citation





Dans une récente interview avec E! Online, l'actrice américaine a spécifié qu'elle était d'autant plus à l'écoute et dans l'empathie des défis que doivent relever les femmes, parce qu'elle sait qu'elle a été chanceuse (un père acteur, une mère agent de stars, notamment).



"Je pense que c'est tellement important que nous nous rassemblions, que nous nous construisions ensemble - et que nous rappelions aux femmes qu'elles valent quelque chose. C'est vraiment beau de voir les femmes se rapprocher. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu." Une ouverture d'esprit que je ne peux qu'approuver. Elle témoigne également d'une évolution dans la manière de penser de Blake et d'envisager sa célébrité.

Une vision sincère de la maternité

Blake Lively et Ryan Reynolds sont parents de deux petites filles : James, 2 ans et Ines, cinq mois. Le couple n'est pas du genre à exposer ses enfants à tout-va. Mais lorsqu'il advient de parler de maternité, la jeune mère redouble de sincérité.



La star a ainsi confié à E! Online comment elle a appris à aimer son corps après sa seconde grossesse. "C'est tout un processus. Vous savez après le deuxième enfant, c'est très différent. Ce n'est pas un corps normal mais je l'aime bien", a-t-elle expliqué à la chaîne américaine. "J'apprends à aimer mon corps avec itération", a-t-elle ajouté à E! Online. Blake Lively, merci.