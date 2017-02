VIDÉO - Taylor Swift et Gigi Hadid reprennent "I don't wanna live forever"

La chanteuse a entendu sa propre chanson à la radio et s'est lancée dans une interprétation réussie avec Gigi Hadid.

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 03/02/2017 à 11:28

Taylor Swift et Gigi Hadid maîtrisent l'art du playback. Mercredi 1er février, la chanteuse a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube, dans laquelle on peut la voir chanter et danser sur la musique de I don't wanna live forever. Elle explique que c'est la première fois qu'elle entend sa chanson à la radio et profite du moment avec son amie, la mannequin Gigi Hadid. Leur gestuelle, leurs lèvres parfaitement synchronisées et leur danse rendent la prestation très réussie.



Taylor Swift a beau être une star internationale elle est quand même très excitée lorsqu'elle entend son propre tube. I don't wanna live forever est la bande originale du deuxième volet de la saga 50 shades, Cinquante nuances plus sombres. Elle la chante en duo avec Zayn Malik, le petit ami de Gigi Hadid. Cette dernière est l'une de ses amies proches, tout comme les autres mannequins de Victoria's Secret Lily Aldridge et Karlie Kloss.