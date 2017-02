publié le 14/02/2017 à 17:40

C'est une première. Le magazine Vogue Paris a décidé de publier en couverture de son numéro de mars 2017 une photo du mannequin brésilien Valentina Sampaio, célébrant ainsi pour la première fois une "beauté transgenre". "Elle a des yeux en amande azur, un corps d’un mètre soixante-dix-sept aux courbes parfaites et une poitrine au bombé tamisé. Quand elle arrive en studio, en jean et simple t-shirt, Valentina Sampaio, la cover-girl de ce numéro, a l’aura des beautés taillées pour claquer en couverture de Vogue. Rien ne la différencie de Gisele, Daria, Edie ou Anna. À un détail près. Valentina, la femme fatale, est née garçon", écrit Emmanuelle Alt, la rédactrice en chef, dans son édito.



La couverture, titrée "Beauté transgenre - Comment elles bouleversent le monde", veut mettre en lumière une cause. Comme l'écrit Emmanuelle Alt, Valentina Sampaio, 20 ans, "incarne malgré elle un combat séculaire et douloureux, pour ne plus être perçue comme une 'exilée du genre' ou une créature à part", dressant un parallèle avec des personnalités comme Caitlyn Jenner notamment, qui a été élue "femme de l'année" par le magazine Glamour US, souligne la journaliste.

Une égérie de L'Oréal Paris très active sur Instagram

Sur Instagram, Valentina Sampaio, également actrice, compte plus de 33.000 abonnées, avec 372 publications. On y apprend notamment que la jeune femme est en couple. Au Brésil, elle avait déjà fait la couverture de Elle, et a défilé à Sao Paulo pour Helorocha et Alexander Herchcovitch. Elle est également l'une des égéries de L'Oréal Paris.



Un pas en avant vers davantage de reconnaissance des personnes trans, dans le monde de la mode et plus largement dans la société. "Le jour où une transsexuelle posera en 'une' d'un magazine et qu'il ne sera enfin plus nécessaire d'écrire un édito sur le sujet, on saura que la bataille est gagnée", conclut Emmanuelle Alt.