VIDÉO - People Choice Awards : Blake Lively dédie son prix au "girl power"

Le peuple américain l'a désignée comme son actrice favorite dans un film dramatique. Blake Lively, l'un des personnages féminins du dernier film de Woody Allen, Café Society, a délivré en remerciement de son prix un discours inspirant et très girl power... teinté des mélodies des Spice Girls.



"Ma mère ma'a toujours dit de ne jamais écouter ceux qui me diront que je ne peux pas faire quelque chose. J'ai toujours été une enfant ambitieuse, donc je me suis donnée un objectif quand j'étais gamine. Je savais que si je pouvais accomplir cela, j'aurais du succès, je serais heureuse. Cet objectif c'était... celui de rencontrer les Spice Girls", s'amuse Blake Lively sur la scène des People Choice Awards, dans la nuit du mardi 18 janvier. "Je ne l'ai toujours pas accompli", ajoute l'actrice, dont c'était le premier prix - sur cinq nominations depuis le début de sa carrière au milieu des années 2000, avec le film d'ado culte Quatre filles et un jean.

"Ce qui était si cool à propos des Spice Girls, c'était qu'elles étaient toutes différentes, qu'elles étaient des femmes et qu'elles maîtrisaient ce qu'elles faisaient. C'était mon introduction au girl power", détaille ensuite l'actrice de Gossip Girl à propos des membres du groupe britannique.

"Quand vous avez voté pour ce prix, vous n'avez pas que voté pour ce film ou pour moi, vous avez voté pour le girl power... Et des hommes ont voté pour le girl power aussi !", complète-t-elle avant de conclure, sous les applaudissements de ses consœurs, présentes dans la salle : "Vous êtes formidables d'avoir fait cela et je vous remercie d'envoyer un message à Hollywood, celui que les gens veulent voir plus d'histoires à propos des femmes".