Blake Lively et Lady Gaga s'allient pour l'accès des jeunes filles à l'école

Blake Lively, Lady Gaga et Natalie Portman, unies pour la bonne cause

publié le 17/01/2017 à 10:33

Être célèbre, c'est aussi avoir une voix. Plusieurs stars hollywoodiennes ont décidé d'utiliser les leurs pour favoriser l'accès à l'éducation des jeunes filles à travers le monde. Elles sont 81, dont Blake Lively, Lady Gaga et Natalie Portman, a voir signé la lettre ouverte de ONE, une organisation luttant contre la maladie et l'extrême pauvreté. Comme le rapporte Teen Vogue, ce message est publié dans le cadre de la campagne "Poverty is sexist" ("La pauvreté est sexiste"), qui lutte pour que toutes les filles à travers le monde aient accès à l'éducation. Elles seraient 130 millions autour du globe à être déscolarisées parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller à l'école.



"Tous les enfants méritent une bonne éducation, explique la lettre ouverte, mais dans les pays les plus pauvres, les filles y ont moins accès que les garçons. L'éducation est vitale pour sortir de la pauvreté. Chaque année d'étude supplémentaire pour une fille augmente ses gains futurs, ce qui est bon pour sa famille, sa communauté et son pays. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller le potentiel de 130 millions de filles pour guérir des maladies ou mettre fin à des guerres, inventer des technologies brillantes ou révolutionner une industrie... ou simplement d'avoir accès à des opportunités."

Intitulé "Une lettre pour les leaders", le message de ONE a recueilli de nombreuses signature et semble destiné à être envoyé aux politiques : "Votre éducation vous a aidé à accéder à votre position actuelle. Et vous avez le pouvoir d'aider des millions de filles à avoir la leur. S'il-vous-plaît agissez maintenant, avec les bonnes politiques et les fonds nécessaires." À l'heure où nous écrivons ces lignes, 390 voix ont été récoltées. Chacun peut y ajouter son nom, en signant la lettre ouverte via cette plateforme en ligne.