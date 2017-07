publié le 13/07/2017 à 13:29

Un "Girl Power Trip" pour fêter ses 20 ans. Malala Yousafzai a choisi de célébrer la fin de son adolescence auprès de celles pour qui elle se bat depuis plusieurs années maintenant.



La Prix Nobel de la paix est allée à la rencontre de jeunes filles en Irak, juste après l'annonce de la victoire de Mossoul par l'armée irakienne, pour promouvoir ses engagements et tirer la sonnette d'alarme : le combat pour l’éducation des filles à travers le monde se poursuit encore et toujours, écrit la militante pakistanaise dans un article publié sur son blog.

"J'ai choisi de passer mon anniversaire en Irak pour rencontrer des filles comme Nayir, 13 ans", raconte Malala. Nayir n'a pas pu se rendre à l'école quand les extrémistes occupaient sa ville, Mossoul.



"Sa famille a fui la ville en avril quand son père a été capturé par Daesh. Ils n'ont pas de nouvelles de lui depuis", ajoute la militante pakistanaise avant de préciser que l'adolescente "était déterminée à retourner à l'école". Aujourd'hui, sa nouvelle salle de classe se situe dans la tente d'un camp de réfugiés.

Spending my 20th birthday with girls in Kurdistan / Iraq. Read more https://t.co/fzLOmkv9aY & follow @MalalaFund for updates. #GirlPowerTrip pic.twitter.com/G4hW3YFPab — Malala (@Malala) 12 juillet 2017

Malala Yousafzai a elle aussi vécu ce que traverse Nayir et ses autres camarades de classe venant d'Irak, du Kurdistan ou de Syrie : l'interdiction d'aller à l'école parce qu'elle est une fille et son besoin d'étudier pour assurer son avenir.



"Nous ne devrions pas avoir à demander à des enfants de fuir leurs foyers, leur éducation et leurs rêves. Nous ne pouvons pas laisser des filles comme Nayir se battre seule.



Tout juste diplômée, Malala Yousafzai renforce sa présence sur le terrain de l'engagement. Elle compte documenter ses actions via son blog et son compte Twitter ouvert le 7 juillet dernier. Plus de 732.000 personnes suivent déjà ses premiers pas sur le réseau social.