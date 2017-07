Beyoncé publie la première photo de ses jumeaux Sir Carter et Rumi

publié le 14/07/2017 à 11:03

Comme une impression de déjà-vu. Un mois après leur naissance, Beyoncé a présenté ses jumeaux sur son réseau social favori : Instagram. Comme les rumeurs laissaient l'entendre, il s'agit d'un garçon et d'une fille, respectivement appelés Sir Carter et Rumi. La légende indique également que les deux nourrissons seraient nés le 14 juin dernier.



Dans une référence de la vierge à l'enfant (ici aux jumeaux, du coup), façon La Chapelle, l'épouse de Jay-Z apparaît coiffée d'un voile et vêtue d'un drapé, le tout dans un décor champêtre et fleuri, aux couleurs saturées. Son ventre de grossesse semble avoir totalement disparu. Dans ces bras, les deux bébés endormis.

À peine trois heures après sa mise en ligne, le cliché a déjà été liké par plus de 3,6 millions de personnes et les chiffres ne cessent de grimper.



Sir Carter and Rumi 1 month today. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 13 Juil. 2017 à 22h10 PDT

La mise en scène ne vous rappelle rien ? Le 1er février dernier, Beyonce posait dans un décor et une tenue très semblable pour annoncer au monde qu'elle était enceinte. La photo avait explosé les scores Instagram en récoltant plus de 11 millions de likes. Un record que pourrait bien dépasser la diva de la pop avec ses deux petits bouts.

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 1 Févr. 2017 à 10h39 PST