Qu'elles soient programmées à l'affiche du festival, dans les coulisses des plus belles fêtes ou dans la fosse, les femmes de Coachella étaient toutes plus lookées les unes que les autres. Sans surprise, et comme nous l'avions prévu dans un article précédent, les robes fleuris et looks bohèmes étaient de mises durant ces trois jours de festivité.



Du 14 au 16 avril, dans le désert de Indio, en Californie, Coachella s'est donc transformé en véritable défilé de mode. L'actrice Emma Roberts, l'ancienne Miss USA Olivia Culpo et le mannequin Sadie Newman ont misé sur un total look blanc, tandis que, à l'inverse, d'autres artistes et modèles américaines ont superposé les matières et les couleurs. À l'image de l'actrice de Empire, Serayah McNeill ou la chanteuse Justine Skye.

Mention spéciale pour la première tenue du festival choisie par la Youtubeuse française EnjoyPhoenix : une jupe-longue rose et une brassière en dentelle blanche.

Outfit 1 for Coachella ¿ _____________________ #coachella #palmspring #maybellineitgirls #maybellinepartner Une publication partagée par EnjoyPhoenix (@enjoyphoenix) le 15 Avril 2017 à 19h28 PDT