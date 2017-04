Lady Gaga, Demi Lovato, et (un peu) de présidentielle sont dans l'Instaweek de la semaine

publié le 23/04/2017 à 07:33

Vous avez besoin d'une petite dose de divertissement avant le début de soirée électorale, à savoir les résultats du premier tour à l'élection présidentielle, ce dimanche 23 avril ? Pas de panique, Girls est là et a fait le tour de ses comptes Instagram préférés. Une tradition de fin de semaine pour celles qui seraient passées à côté d'un message important, d'un cliché inspirant ou d'un engagement décisif.



Cette semaine donc, on a retenu un selfie au naturel d'une habituée du genre (qu'on vous encourage de copier), deux clichés présentant des films qu'on a vraiment hâte de découvrir dans les mois à venir. Mais aussi le portrait de deux femmes se questionnant sur la représentation des femmes lors de cette campagne présidentielle (un sujet qui, vous le savez, nous tient à cœur, chez Girls), et, enfin, une "photo de famille" d'une artiste américaine, que l'on avait eu la chance de rencontrer lors de son passage à Paris. Bref, c'est l'Instaweek.