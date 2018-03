publié le 29/08/2016 à 07:26

"Long Live Queen Bey !" Avec ses 7 prix et sa performance explosive sur un medley de Lemonade, Beyoncé est sans aucun doute la reine de la soirée. Elle l'était déjà avec ses 11 nominations à elle seule avant le début de la cérémonie des MTV VMAs. Elle l'a de nouveau prouvé une fois sur scène. Entourée de ses danseuses, Beyoncé a réalisé un show spectaculaire ovationné au Madison Square Garden et sur les réseaux sociaux. L'artiste n'a pas manqué de rendre hommage à la cause féminine et les victimes afro-américaines des violences policières.



Avec ses 7 prix, Beyoncé a d'ailleurs battu le record de l'artiste féminine la plus récompensée aux MTV VMAs. Au total, elle a reçu 21 prix depuis ses débuts dans la cérémonie. Le précédent record était tenu par Madonna avec 20 récompenses... "Queen Bey" a reçu, entre autres, le prix très convoité de la meilleure vidéo de l'année, remporté l'année dernière par Taylor Swift avec Bad Blood.

Un spectacle engagé

Beyoncé a rendu hommage aux victimes afro-américaines des violences policières aux États-Unis, comme lors des BET Awards. Elle a commencé le spectacle en robe blanche, pendant que ses danseuses tombaient une à une dans une mare de sang. Une scénographie qui rappelle le titre Lemonade. "Queen Bey" a ensuite fait tomber la robe pour un body noir et des cuissardes sur Hold Up. Enfin, toute la petite troupe a terminé le spectacle en représentant le symbole de la femme. Une image forte, tout comme l'artiste ovationnée aux quatre coins de la planète.