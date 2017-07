publié le 16/07/2017 à 07:20

Des annonces en veux-tu en voilà cette semaine sur Instagram : Lana Del Rey a dévoilé deux nouveaux titres avant la sortie de son prochain album et en a profité pour diffuser la liste des morceaux qui vont constituer ce quatrième album intitulé Lust for Life. Découvrez dans la vidéo ci-dessus quel nom de chanson nous donne particulièrement envie de faire un bon dans le temps jusqu'au 21 juillet prochain.



Autre registre, autre annonce : Maisie Williams, l'interprète d'Arya dans Game of Thrones est passée pour la première fois derrière la caméra en produisant son premier court-métrage : Stealing Silver, dans lequel elle interprète également le premier rôle. Un an après avoir eu l'idée de monter sa boîte de production, la jeune actrice et productrice se présente comme un exemple à suivre pour celles qui veulent créer.

Et enfin, on ne vous en dit pas plus mais cette semaine on a particulièrement été touché par le texte écrit par une jeune femme qu'on suit pour son style (mixte) comme pour son discours sur le féminisme. À voir, à lire, à regarder tout de suite dans la vidéo de ce 20ème Instaweek.