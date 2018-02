publié le 04/02/2018 à 07:35

S'il y a bien une soirée qui met d'accord les fans de la pop culture, c'est bien celle du Super Bowl. Chaque année, cette grande finale sportive très très regardée aux Etats-Unis, permet aux studios de production de diffuser des bandes-annonces.



L'an passé, le public avait ainsi découvert les trailers des Gardiens de la Galaxie 2, Logan, consacré au mutant Wolverine, ou encore de la saison 2 de Stranger Things. Cette année devrait être un aussi bon cru pour les amateurs de mondes peuplés, entre autres, de héros et héroïnes.



Parmi les trailers les plus attendus, impossible de ne pas parler de Solo : A Star Wars Story. Ce prochain spin-off de la galaxie Star Wars sera consacré à la jeunesse d'Han Solo. Du côté de chez Marvel, Avengers : Infinity War devrait être l'une des stars du Super Bowl, quelques mois après une première bande-annonce frénétique. Avant d'avoir des paillettes plein les yeux dans la nuit du 4 au 5 février, tour d'horizon des trailers espérés.

"Solo : A Star Wars Story", le plus attendu

Le premier et pas des moindres n'est autre que celui de Solo : A Star Wars Story. À quatre mois de sa sortie, le spin-off agite les fans Star Wars. Toujours aucun trailer annoncé, ni diffusé, contrairement à tous les autres films dont les bandes-annonces étaient révélées 8 mois avant leurs sorties. Selon les dernières rumeurs, le film serait retourné en tournage fin janvier pour trois semaines. Mais, un trailer est attendu pour le Super Bowl, puisque ce serait la nuit idéale pour le révéler, compte tenu du nombre de téléspectateurs et de téléspectatrices qui regarderont le match.

"Deadpool 2", pour les punchlines de l'anti-héros Marvel

Le sale gosse de l'écurie Marvel fera son retour au cinéma le 16 mai prochain. Dans cette nouvelle aventure, dont on a eu quelques teasers complètement déjantés depuis mars dernier, Deadpool partagera l'affiche avec les mutants Domino et Cable. Dans les comics, le trio est connu des fans aussi bien pour réaliser des missions ensemble que des bagarres. Mais pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations officielles sur l'histoire signée David Leitch (Atomic Blonde, Dracula Untold, Hansel & Gretel). Le Super Bowl sera donc l'occasion idéale d'en savoir plus et de découvrir des nouvelles punchlines de Deadpool.

"Avengers : Infinity War", pour avoir des frissons

On ne risque pas de se tromper en disant qu'Avengers : Infinity War est le film le plus attendu de 2018. Ce sera la première fois que la plupart des héros et héroïnes Marvel seront réunis à l'écran pour combattre le titan Thanos. Il n'est autre que l'un des plus grands méchants de la Maison des Idées, qui convoite les Pierres de l'Infini, ces pierres surpuissantes qu'on trouve dans tous les films du MCU (Univers Cinématographique Marvel). La Maison des Idées ferait donc un grand coup en dévoilant une nouvelle vidéo d'Infinity War (attendu le 25 avril prochain), trois mois après la diffusion de la première bande-annonce qui a enregistré un record de vues sur YouTube en 24 heures.

"X-Men : Dark Phoenix", pour un premier aperçu du Phoenix

La saga X-Men s'apprête à flamboyer au cinéma. Prévu pour octobre prochain, le film sera centré sur la mutante Jean Gey, incarnée par Sophie Turner (Sansa Stark de Game of Thrones) depuis X-Men : Apocalypse. On découvrira comment la jeune femme va perdre le contrôle de ses pouvoirs pour se transformer en Phoenix, l'une des mutantes les plus puissantes et dangereuses de l'univers des X-Men. Le tournage étant terminé depuis quelques mois, il est probable que la Fox diffuse une première bande-annonce du film, en compagnie de Jennifer Lawrence (Mystique), Michael Fassbender (Magneto) et James McAvoy (le Professeur X).

"Jurassic World 2", pour une dose de dinosaures

La célèbre île aux dinosaures, née dans l'esprit de Michael Crichton et mise en images par Steven Spielberg en 1993 n'a pas fini d'éblouir les fans. Le 6 juin prochain, préparez-vous à embarquer pour un nouveau voyage en compagnie des dinosaures, mais aussi de Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie) et Bryce Dallas Howard (Black Mirror). Les fans de la franchise ne seront pas en reste avec le retour de Jeff Goldblum dans le rôle du mathématicien Ian Malcolm du premier volet de la saga. Après le succès du premier volet de ces nouveaux films démarrés en 2015 avec Jurassic World, nul doute que ce nouveau long-métrage devrait réunir un public qui veut continuer de côtoyer les dinosaures.