publié le 19/01/2018 à 12:20

Fans de Marvel, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Avengers : Infinity War, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers sur l'intrigue.



Les langues commencent à se délier chez Marvel pour Avengers : Infinity War. Après les confessions des réalisateurs Joe et Anthony Russo, c'est au tour du casting de révéler quelques secrets du film le plus attendu de 2018. Chris Hemsworth, l'interprète de Thor, a ainsi confirmé une rumeur autour d'un personnage des Gardiens de la Galaxie, lors de son passage dans le talk-show de Jimmy Fallon, le 17 janvier dernier.

Jimmy Fallon annonce alors une première liste des acteurs et actrices qui seront au casting du film, attendu le 25 avril prochain. Et lorsque le nom de Benicio del Toro retentit, Chris Hemsworth acquiesce, ce qui veut dire que le Collectionneur, vu dans les Gardiens de la Galaxie fera bien son retour au cinéma, comme l'annonçaient les rumeurs. Dans Les Gardiens de la Galaxie, il termine le film dans son labo/musée vivant, dévasté par la Pierre du Pouvoir, l'une des Pierres de l'Infini que convoite Thanos.

Quel rôle pour Le Collectionneur dans "Avengers : Infinity War" ?

Nul doute que le rôle du Collectionneur sera de nouveau lié aux Pierres de l'Infini. Depuis l'une des scènes post-génériques de Thor : Le monde des Ténèbres, on sait qu'il possède la Pierre de Réalité (Éther). Le titan Thanos va donc lui rendre une visite pour la récupérer, comme on a pu le voir dans l'un des teasers d'Avengers : Infinity War.



Mais il pourra compter sur les Gardiens de la Galaxie, qu'on aperçoit aussi dans la vidéo. Reste à savoir s'ils parviendront à empêcher le titan d'obtenir la pierre et de sauver le Collectionneur...